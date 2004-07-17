تاكيد بارزاني بر پابيندي حزب دمكرات كردستان عراق به قانون اداره موقت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه الوطن عربستان ، رئيس حزب دمكرات كردستان عراق يكي از بزرگترين حزبهاي كرد درحضورشماري از طرفدارانش درشهراربيل وجود هرگونه خطر و تهديد براي كردهاي شمال عراق را رد كرد .

وي گفت: بيشتراهدافي كه ما كردها درانقلاب هاي گذشته انجام داديم ، تحقق يافته است. بارزاني همچنين نسبت به آينده كردها ابراز خوشبني كرد و خاطرنشان ساخت : كردهاي عراق آينده روشني دارند.

همزمان با اين اظهارات رئيس حزب دمكرات كردستان عراق، مسئولان ارشد وزارت امورخارجه تركيه به كردهاي عراق درمورد تلاش براي تغيير تركيب جمعيت شهر كركوك كه غالبا نژادهاي مختلف در آن ساكن هستند هشدار داد.