شرکت سرمایه گذاری ایران و روسیه تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی در جمع خبرنگاران روسیه در تهران با ناچیز خواندن حجم روابط ایران و روسیه گفت: همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور طی 10 سال گذشته بهبود یافته است، اما با توجه به همسایگی و مشترکات مختلف، این مهم می تواند ابعاد جدیدتری پیدا کند و روسیه به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شود.

وی در ادامه خواهان بازنگری اساسی در سطح روابط تجاری دو کشور شد و اذعان داشت: بر اساس گزارش فائو (سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) ایران در 15 نوع محصول کشاورزی رتبه نخست تا دهم را در جهان داراست. از این ر، اگر عزم راسخی در توسعه روابط دو کشور ایجاد شود، ایران می تواند تامین کننده مطمئنی برای کشور روسیه در این زمینه باشد.

افقهی با اشاره به گامهای ایران برای توسعه روابط تجاری با کشور روسیه، خاطر نشان کرد: حضور رایزن بازرگانی و تشکیل بانک ملی بیانگر آن است که ما برای گسترش روابط اقتصادی به صورت عملی وارد شده ایم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، تشکیل شرکت مشترک سرمایه گذاری را از دیگر فاکتورهایی دانست که می تواند پل توسعه ای بین دو کشور باشد. وی از توسعه صادرات ایران به کشور روسیه نیز خبر داد.

وی در توضیح این مطلب یادآور شد: ایران می تواند در صادرات خرما، صنایع غذایی، میوه و تره بار، خودرو، نساجی و افزایش صادرات گل نقش خوبی را ایفا کند.

افقهی از تامین انرژی برای کشور روسیه نیز صحبت هایی را به میان آورد و خطاب به دولت روسیه تصریح کرد: در 6 ماه آتی که روسیه درگیر سرمای شدیدتری می شود، ایران قادر است به عنوان تامین کننده اصلی حامل های انرژی و مطمئن برایاین کشور محسوب شود.

در ادامه گفتگوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با خبرنگاران روس، به موانع موجود که روند توسعه روابط دو کشور ایران و روسیه را کند کرده است نیز اشاره کرد.

وی نداشتن شناخت کافی مسئولان و شرکتهای روسی از مزیتهای ایران، وجود سیستم دلالی چند لایه در معاملات تجاری، عدم حضور شرکتهای بزرگ و دارای برند ایرانی در روسیه وهمچنین عدم گشایش اعتبار روان در بخش تجارت خارجی ایران و روسیه را از عمده ترین مشکلات موجود دانست و اظهار امیدواری کرد این مشکلات در سایه توسعه اقتصادی حل شود.