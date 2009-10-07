دفترهای طلاق آبادان و خرمشهر تعطیل است

عبدالعباس ناصریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: در مقایسه با سال گذشته ولادت 262 مورد، فوت 43 فقره و درخواست صدور کارت ملی 323 فقره رشد داشته است در حالی که ازدواج 135 فقره کاهش داشته است.



وی علت افرایش طلاق را تعطیلی دفاتر ثبت طلاق در آبادان و خرمشهر دانست و گفت: با تعطیلی این دو شهر برای ثبت طلاق به شهرستان ماهشهر مراجعه کنندگان زیادی در این خصوص داشتیم و سبب رشد طلاق در این شهرستان به 229 فقره شد.



وی ادامه داد: با توجه به قانون ثبت احوال، اعلام ولادت 15 روز پس از تولد و اعلام وفات 10 روز پس از فوت صورت می گیرد که در غیر این صورت طبق ماده 3 تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد و شناسنامه مصوب سال 70 قاون تشخیص مصلحت نظام شامل جریمه تاخیر می باشد که از شهروندان ماهشهر انتظار می رود در مهلت قنواتی اعلام شده مراجعه و نسبت به ثبت واقعه اقدام کنند.

رئیس اداره ثبت احوال ماهشهر خاطرنشان کرد: ماهشهر با وجود قطب اثتصادی از تمامی شهرستان ها برای سکونت به این شهرستان منتقل می شوند و روز به روز جمعیت این شهرستان رو به افرایش است و نیروی انسانی و امکانات موجود جواب گوی جمعیت فعلی نیست بنابراین برای افزایش نیروی انسانی و تجهیزات انتظار می رود اقداماتی صورت بپذیرد تا هیچ گونه علل و یا مشکلی در کار به وجود نیاید.



وی ابراز امیدواری کرد: در چند سال گذشته از تملک دارایی ها کمک زیادی به این اداره شده است ولی برای تسریع در کار ارباب رجوع امکانات موجود کفایت نمی کند.



