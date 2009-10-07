آغاز سفرهای استانی با برخی تغییرات/ داودی مشاور ارشد رئیس جمهور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور پس از پایان جلسه چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که آیا وزرای باقی مانده برای معرفی به مجلس تغییر می کنند یا خیر اظهار داشت: این وزیران هنوز معرفی نشده اند که بخواهند تغییر کنند، هر زمان که اسامی تثبیت شود آنها را اعلام می کنیم.

وی با اعلام اینکه قرار است سفرهای استانی هرچه سریعتر حتی در مهرماه هم آغاز شود، گفت: سازماندهی سفرهای استانی تا حدودی تغییر یافته و یک ساز و کار مشخص برای آن طراحی شده ضمن اینکه آیین نامه ای هم در خصوص سفرهای استانی نوشته شده و در یک جلسه کاری دیگر کامل تر خواهد شد.

دستیار ارشد رئیس جمهور اضافه کرد: همه وظایف در سفرهای استانی به طور مکتوب برای وزارتخانه ها و معاونان کاملاً مشخص شده و در سفرها پیگیری می شود.

ثمره هاشمی در پاسخ به این که آیا نظارت بر سفرها صورت خواهد گرفت یا خیر گفت: بالاخره همه امورات به نظارت و پیگیری نیاز دارد که سفرهای استانی نیز از این امر مستثنی نیست.

وی درپاسخ به پرسشی در مورد اینکه اولین سفر استانی هیئت دولت کجا خواهد بود، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز مشخص نیست.

دستیار ارشد رئیس جمهور با اعلام اینکه به احتمال قوی معاونت حقوقی و پارلمانی تفکیک می شوند در مورد جلسه شب گذشته ( سه شنبه 14 مهر) هیئت دولت و نمایندگان مجلس تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه مربوط به طرح تحول اقتصادی بود که رئیس جمهور و برخی از نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع مذاکرات متکی با شورای روابط خارجی آمریکا گفت: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم لذا بهتر است از خودشان سئوال کنید.

ثمره هاشمی در مورد نقش مشاور در کنار رئیس جمهور پاسخ داد: یک مشاور پیدا کنید و با او در این خصوص صحبت کنید.

وی در پاسخ به اینکه وظایف دستیار رئیس جمهور چیست، گفت: دستیار کارهای اجرایی بیشتری را انجام می دهد و با امور اجرایی بیشتر درگیر می شود.

ثمره هاشمی در پاسخ به این سئوال که بیشترین کاری که شما می توانید برای جوانان انجام دهید چیست، تصریح کرد: در این زمینه در حوزه های مختلف می توان کار کرد به عنوان مثال باید لزوم تناسب دروس دانشگاهی با ضرورتهای امروز جامعه پیگیری شود به گونه ای که وقتی جوانان فارغ التحصیل می شوند ثمره دروسی را که آموخته اند با وارد شدن به عرصه کسب و کار ببینند.

وی افزود: روزانه نامه هایی به دست ما می رسد بر این مبنا که افراد دارای علم هستند اما زمینه کار برای آنان به دلیل نداشتن تجربه فراهم نیست لذا یکی از کارهای اساسی این است که دراین زمینه بررسی های بیشتری صورت بگیرد. امروز هم با وزیر علوم و برخی علما در قم در این خصوص صحبتهایی انجام شد.

ثمره هاشمی در پاسخ به این که آیا رئیس جمهور اکنون مشاور ارشد دارند، گفت: احتمال می دهم آقای داودی مشاور ارشد باشند.