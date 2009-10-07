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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

رشد 26 درصدی پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات

رشد 26 درصدی پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق ضمانت صادرات از رشد 26 درصدی صندوق ضمانت صادرات در پوشش بیمه ای طی سه سال گذشته خبر داد.

سید کمال سید علی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه سقف پوشش، بنا به تقاضاست، افزود: هر چه قدر صادر کنندگان ایرانی در خارج از کشور قرار داد داشته باشند با آن سقف پوشش می دهیم.

وی در ارتباط با نرخ کارمزد ادامه داد: نرخ کارمزد بین یک تا دو درصد برای قبل از حمل است و نیز برای پس از حمل بستگی به کشور مربوطه دارد و همچنین در همین راستا با توجه به این که قرارد داد ها را ارزی بیمه می کنیم، خسارات را نیز باید ارزی پرداخت کنیم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات افزود: اعتقاد ما بر این است که صادرات سنتی را فراموش کرده و به سمت صادرات حرفه ای برویم که دنیا در حال انجام آن است که در این صورت می توان بیشتر از ابزار و سیستم بانکی استفاده کرد.

وی با اشاره به رشد پوشش بیمه ای این صندوق خاطر نشان کرد: طی سه سال گذشته بیش از 26 درصد رشد در بحث پوشش بیمه ای داشته ایم که البته بحران ها و تحریم ها نیز در دریافت وجه صادر کنندگان تاثیر گذار بوده است.

سید علی با اشاره به ریسک در صادرات و پوشش بیمه ای تصریح کرد: با مدارک مستند ریسک را پوشش می دهیم و کسانی را که نمی شناسیم را پوشش نمی دهیم و همچنین کمپانی های بخش خصوصی را نیز در ابتدا باید از نظر ماهیتی شناسایی کنیم تا بتوانیم آن ها را اعتبار سنجی کرده و برای آن ها سقف اعتباری تعیین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تحریم ها افزود: اثرات رکود جهانی و تحریم ها درایران نیز تاثیر گذاشته است و از جمله آن ها می توان به قیمت نفت و نیز کاهش قیمت کالا های صادراتی اشاره کرد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات خاطر نشان کرد: البته با وجود تحریم‌های انجام شده برای کشور، امروزه شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی متقاضی صادرکنندگان ایران هستند.

کد مطلب 960471

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