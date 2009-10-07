رشد 26 درصدی پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات

سید کمال سید علی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه سقف پوشش، بنا به تقاضاست، افزود: هر چه قدر صادر کنندگان ایرانی در خارج از کشور قرار داد داشته باشند با آن سقف پوشش می دهیم.

وی در ارتباط با نرخ کارمزد ادامه داد: نرخ کارمزد بین یک تا دو درصد برای قبل از حمل است و نیز برای پس از حمل بستگی به کشور مربوطه دارد و همچنین در همین راستا با توجه به این که قرارد داد ها را ارزی بیمه می کنیم، خسارات را نیز باید ارزی پرداخت کنیم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات افزود: اعتقاد ما بر این است که صادرات سنتی را فراموش کرده و به سمت صادرات حرفه ای برویم که دنیا در حال انجام آن است که در این صورت می توان بیشتر از ابزار و سیستم بانکی استفاده کرد.

وی با اشاره به رشد پوشش بیمه ای این صندوق خاطر نشان کرد: طی سه سال گذشته بیش از 26 درصد رشد در بحث پوشش بیمه ای داشته ایم که البته بحران ها و تحریم ها نیز در دریافت وجه صادر کنندگان تاثیر گذار بوده است.

سید علی با اشاره به ریسک در صادرات و پوشش بیمه ای تصریح کرد: با مدارک مستند ریسک را پوشش می دهیم و کسانی را که نمی شناسیم را پوشش نمی دهیم و همچنین کمپانی های بخش خصوصی را نیز در ابتدا باید از نظر ماهیتی شناسایی کنیم تا بتوانیم آن ها را اعتبار سنجی کرده و برای آن ها سقف اعتباری تعیین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تحریم ها افزود: اثرات رکود جهانی و تحریم ها درایران نیز تاثیر گذاشته است و از جمله آن ها می توان به قیمت نفت و نیز کاهش قیمت کالا های صادراتی اشاره کرد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات خاطر نشان کرد: البته با وجود تحریم‌های انجام شده برای کشور، امروزه شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی متقاضی صادرکنندگان ایران هستند.