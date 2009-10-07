17 مهر آخرین مهلت شرکت در جشنواره شعر انجمن غزل

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در دو بخش شعر کلاسیک و شعر مدرن برگزار می‌شود و شاعران می‌توانند با ارسال سه قطعه از آثارشان در هر بخش و یا هر دو بخش شرکت کنند.

این جشنواره هیچ محدودیت سنی برای شاعر و هیچ محدودیت قالب برای اشعار ارسال شده قرار نداده و شاعران می‌توانند آثارشان را حتی اگر در کتاب یا مجله‌ای منتشرشده یا در مسابقه‌ای شرکت داشته برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. تنها محدودیت در مورد آثاری ا‌ست که در اولین دوره جشنواره که سال گذشته برگزار شد، شرکت داشتند.



آثار برگزیده در هر بخش، همراه برگزیدگان اولین دوره (سال 87) در کتاب منتخب انجمن غزل به چاپ خواهد رسید و در میان برگزیدگان، یک نفر از بخش شعر کلاسیک و یک نفر از بخش شعر مدرن به عنوان برگزیده ویژه سال از سوی هیئت داوران معرفی خواهد شد که این برگزیدگان هدایای ویژه و لوح برتر انجمن را در جشن بیست وهشت سالگی ‌انجمن غزل دریافت خواهند کرد.

بخش ویژه‌ جشنواره امسال تقدیر از یکی از بزرگان پیشکسوت در شعر امروز خواهد بود که در اختتامیه جشنواره و به انتخاب انجمن غزل، به پاس یک عمر تلاش و خدمت در پاسداری زیبایی، مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.

این مراسم همراه شعرخوانی برگزیدگان و اهدای جوایز شاعر منتخب هر بخش، در تاریخ 25 مهرماه برگزار می‌شود.

ناظر و مشاور ارشد این جشنواره سیدعلی صالحی و دبیر آن احسان هاشمی هستند. هیئت داوران این جشنواره در بخش شعر کلاسیک، محمدعلی بهمنی، مسعود پاینده‌مهر و محمد سلمانی و در بخش شعر مدرن، عبدالله صمدیان، مسعود میری و رسول یونان هستند.

شاعران می‌توانند تا جمعه 17 مهرماه آثار خود را به آدرس jayeze@anjomaneghazal.com ایمیل کنند.