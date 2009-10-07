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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

دهقان خبر داد:

بهره مندی 20 هزار خانوار بابلسری از آب آشامیدنی سالم

بهره مندی 20 هزار خانوار بابلسری از آب آشامیدنی سالم

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بهره برداری طرح های آب و فاضلاب مازندران با اشاره به آغاز واگداری انشعاب فاضلاب به شهروندان بابلسری اظهار داشت: اجرای طرح فاضلاب شهرستان زمینه بهره مندی 20 هزار خانوار بابلسری از آب آشامیدنی سالم را فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، سید جلال دهقان ظهر چهارشنبه در مراسم واگداری انشعاب فاضلاب به شهروندان بابلسری در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم بابلسر به تشریح وضعیت اقلیمی استان مازندران و مشکلات مربوط به محدودیتهای دفع فاضلاب، بالا بودن تراز آبهای زیر زمینی و امکان آلودگی آن با مواد آلاینده، اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب در بابلسر را یکی از اولویت های اساسی در زمینه ارتقاء سطح بهداشت عمومی توصیف کرد.

وی گفت: اهمیت حفاظت از منابع آب های زیر زمینی و پیشگیری از شیوع بیماریهای مسری از عوامل مؤثر در سلامت عمومی و بهداشت جامعه است، به همین دلیل اجرای طرح فاضلاب مسئولان را قادر می سازد تا در زمینه توسعه پایدار بهداشت برنامه ریزی نمایند.

وی افزود: با اتمام عملیات اجرای ساخت تصفیه خانه فاضلاب بابلسر و آماده بهره برداری شدن مدول اول تصفیه خانه امکان واگذاری انشعاب فاضلاب به مشترکین بابلسر فراهم شده و شهروندان محترم می توانند راساً با استفاده از تسهیلاتی که دارای اقساط بلند مدت می باشد نسبت به جاری سازی انشعاب فاضلاب منازل خود اقدام نمایند.

دهقان افزود: طرح فاضلاب بابلسر تا کنون  67 کیلومتر لوله گذاری داشته که در مدول اول قادر است 20 هزار نفر از جمعیت ساکن بابلسررا قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری این طرح در شبانه روز چهار هزار و 100 متر مکعب فاضلاب شهرستان تصفیه می شود.

وی گفت: برای ساخت این تصفیه خانه، شرکت آب و فاضلاب استان تاکنون مبلغ 120 میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده است.

کد مطلب 960473

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