70 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده در یک نشست خبری با اشاره به گذشت 14 روز از سال آبی جدید گفت: گزارش های سازمان هواشناسی، سال نرمال به سمت مثبت را برای کشور رقم زده است اما همچنان با منفی 40 درصد خشکسالی هیدرولوژیکی درگیر خواهیم بود، این درحالی است که این رقم در سال گذشته، منفی 60 درصد خشکسالی هیدرولوژیکی بوده است.



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در سال آبی جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، 3 میلی متر بارندگی در کل کشور اتفاق افتاده که نسبت به 7 میلی متر متوسط درازمدت، 57 درصد منفی است اما نسبت به سال گذشته منفی 25 درصد است.



وی تصریح کرد: هم اکنون حجم مخازن پشت سدها، حدود 8/12 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته که 6/9 درصد بوده است، 32 درصد بهبود داشته است.



عطارزاده در خصوص حجم ورودی آب به سدها نسبت به سال گذشته گفت: این روند بهبود یافته است و در سال گذشته حدود 2/0 میلیارد مترمکعب بوده که هم اکنون 5/0 میلیارد مترمکعب است. البته تغییری در سیاستهای وزارت نیرو برای کشت پاییزه ایجاد نشده است مگر اینکه در روزهای آتی افزایش بارندگی داشته باشیم.



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هدفگذاری برنامه پنجم توسعه برای برخورداری مردم از شبکه فاضلاب را 70 درصد عنوان کرد و گفت: این هدفگذاری در برنامه چهارم نیز صورت گرفته بود که متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی و واقعی نبودن قیمت آب، هدف محقق نشد.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای فاضلاب بدون ذکر رقم، اظهار داشت: اوراق مشارکت دو تضمین دارد که یک تضمین باید از سوی شرکتها ارائه شود و تضمین دیگر را باید دولت بدهد. دولت به دلیل کمبود بودجه، این تضمین ها را برای اوراق مشارکت نمی دهد و بنابراین، نتوانسته ایم این سیاست را اجرایی کنیم.



عطارزاده ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بتواند کمکی به وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشارکت باشد



وی خاطرنشان کرد: کشور قابلیت استحصال سالانه 2/4 میلیارد مترمکعب پساب را از فاضلاب دارد از سوی دیگر، 31 میلیارد مترمکعب زهاب کشاورزی نیز تصفیه خواهد شد که می تواند قابل بهره برداری باشد.



عطارزاده یکی از شیوه های جدید تصفیه فاضلاب را حوضچه های نیزاری دانست و خاطرنشان کرد: بعد از حذف فضولات دانه درشت از فاضلاب، پساب وارد حوضچه های نیزاری می شود که می توانند کار تصفیه را انجام دهند. نمونه این تصفیه خانه در قصرشیرین احداث شده است.



وی همچنین در خصوص افتتاح فاز اول تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نیز گفت: قبل از انقلاب 6/8 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب بود که این رقم در حال حاضر، به 32 درصد رسیده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: حدود 100 تصفیه خانه فاضلاب بعد از انقلاب در کشور به بهره برداری رسیده و برای 200 شهر دیگر نیز، مطالعات انجام شده و برخی نیز در حال اجرا است. اما به دلیل کمبود بودجه در این حوزه و توجه سازمان بهداشت جهانی به مباحث زیست محیطی، بانک جهانی بخشی از کار تامین منابع مالی را به عهده گرفته است.

عطارزاده گفت: تمامی تلاش وزارت نیرو، همسان سازی پروژه های فاضلاب با تکنولوژی روز است. برهمین اساس، در تصفیه خانه جنوب تهران از تجهیزات روز دنیا استفاده شده و به همین دلیل نیز عمده تجهیزات استفاده شده در این تصفیه خانه، خارجی است.

وی میزان اعتبار بانک جهانی در تصفیه خانه جنوب تهران را 145 میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: برای این طرح، 750 میلیارد تومان، هزینه شده است. از سوی دیگر، 9 هزار کیلومتر شبکه اصلی و فرعی برای این طرح طراحی شده که تا به حال، 32 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته عطارزاده، قرار است در کنار این تصفیه خانه، نیروگاهی برای تولید برق از گاز متان احداث شود که هم اکنون، تجهیزات این نیروگاه نصب شده است ولی به دلیل کافی نبودن گاز متان تولید شده، افتتاح آن در فاز اول صورت نمی گیرد.