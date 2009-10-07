پرداخت 25 میلیارد ریال تسهیلات به پارک علم و فناوری خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بابک مختاری با اعلام این خبر افزود: با معرفی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک علم وفناوری به اداره کار و امور اجتماعی استان، این میزان تسهیلات از محل صندوق مهر رضا(ع) به آنها اعطا می شود.

وی افزود: مرکز رشد و پارک علم و فناوری خوزستان در جذب اعتبار و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده پس از استان تهران، رتبه دوم را در سطح کشور کسب کرده است.

مختاری با اشاره به صدور مجوز تاسیس پارک علم و فناوری خوزستان و راه‌اندازی این مرکز در آینده نزدیک، از مهمترین امتیازات مشمول واحدهای مستقر در مراکز رشد فناوری و پارک علم و فناوری را برخورداری از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و کارآفرین عنوان کرد و گفت: مرکز رشد و پارک علم و فناوری خوزستان 7 درصد اعتبارات بنگاههای زودبازده و تسهیلات کارآفرینی را از آن خود کرده است.

مدیر مرکز رشد و فناوری اهواز درمورد میزان این تسهیلات اظهار داشت: به شرکت‌های نوپا، مستقر در مرکز رشد حداکثر 300 میلیون ریال و به شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اعطا می‌شود.

وی همچنین از توسعه مراکز رشد و فناوری در خوزستان خبر داد و گفت: علاوه بر مرکز رشد کنونی، در بعضی شهرستان‌ها، راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی متناسب با استعداد منطقه در دستور کار قرار گرفته که از جمله آنها، می‌توان به مرکز رشد تخصصی کشاورزی در دزفول یا شوشتر، مرکز تخصصی پتروشیمی در ماهشهر و مراکز تخصصی شیلات و فولاد اشاره کرد که در یک برنامه پنجساله احداث می‌شوند.

مختاری با اشاره به اخذ مجوز پارک علم و فناوری از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و تاسیس و راه اندازی آن در آینده نزدیک، یادآور شد: پارک علم و فناوری خوزستان در واقع پنجمین پارک دانشگاهی پس از پارک های دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، زنجان و ارومیه ودر مجموع بیست و سومین پارک کشوری محسوب می شود.