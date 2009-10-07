ساخت 49 باب نماز خانه در مازندران آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی ظهر چهارشنبه در همایش کاربردی ائمه جماعات خواهران مدارس شهرهای مرکزی و شرق مازندران در مرکز تربیت معلم بنت الهدی آمل افزود: هم اکنون در بیش از هزار مدرسه نماز جماعت توسط روحانیان بردار وخواهر اقامه ودر بقیه مدارس هم توسط معلمان انجام می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 49 باب نمازخانه در مدارس مازندران در حال ساخت است، تصریح کرد: این واحدها تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اهمیت نقش نماز در زندگی امروز افراد جامعه که می تواند باعث اصلاح جااش آموزان به مبانی دینی را مهم و حائز اهمیت خواند.

فرهودی برخوردها و رفتارهای ائمه جماعت در میان دانش آموزان را در استقبال یا عدم استقبال آنان به سمت نمازخانه ها را موثر و تاثیر گذار خواند و تاکید کرد: اگرائمه جماعات مدارس بتوانند رفتارهای خوبی را با دانش آموزان داشته باشند می توانند باعث جذب دانش آموزان به انجام فرایض دینی شوند.

وی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تعدادی از ائمه جماعت مورد نیاز مدارس استان را از محل خرید خدمت آموزشی جذب نماییم.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل هم دراین مراسم با اشاره به اینکه هم اکنون در 150 مدرسه این شهرستان نماز جماعت توسط برداران وخواهران روحانی اقامه می شود گفت: مدارس این شهرستان حداقل به 450ائمه جماعت در مدارس نیاز دارد.

اکبر لطفی با تاکید بر اینکه ائمه جماعت باید خودشان را از نظر اطلاعات به روز رسانی نمایند خاطرنشان کرد: آنچه مهم است ائمه جماعت و مربیان مربوطه باید زمینه حضور با ذوق اشتیاق وبدور از هر گونه اجباری برای دانش آموزان در مدارس فراهم کنند.