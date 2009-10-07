نماشگاه ایران در هرات گام ارزنده ای در رشد مبادلات تجاری دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، نقیب آروین در جریان بازدید از این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری این نمایشگاه، گام بزرگی برای رشد تعاملات صاحبان صنعت و بازرگانان دو کشور به خصوص بازرگانان افغان است و افغانها از فرصت به وجود آمده بیشترین بهره برداری را می نمایند.

آروین گفت: این نمایشگاه مورد توجه خاص دکتر نورستانی، والی هرات قرار گرفته که بر علاوه قدردانی، حمایت همه جانبه ای از نمایشگاه می نماید.

وی ادامه داد: نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران باعث عقد قراردادهای بزرگ و رفع مشکلات صنعتی بازرگانان و صاحبان صنعت در افغانستان می گردد.

درهمین حال، بشیر احمد ابراهیمی، کارشناس هماهنگ کننده بخش خصوصی استانداری هرات گفت: برگزاری این نمایشگاه شبیه احداث پلی برای برقراری ارتباط اقتصادی تجار و بازرگانان دو کشور است.

وی ادامه داد: بازدید مردم از این نمایشگاه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تبلیغات فراوانی برای اعلام برگزاری این رویداد نمایشگاهی شده است.

سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان، از 12 مهرماه جاری از سوی نمایشگاه بین المللثی مشهد گشایش یافته و تا 16 مهرماه در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی این شهر دایر است.

بیش از 60 شرکت ایرانی ، تولیدات خویش را در زمینه های مختلف در معرض بازدید علاقه مندان قرار داده اند.

