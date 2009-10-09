شمقدری با مشکلات سینمای ایران آشنا است

حبیبالله کاسهساز به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران در شرایط کنونی وضعیت مطلوبی ندارد و با مشکلات متعددی رو به رو است. حل این مشکلات به شناخت دقیق سینما، شرایط حاکم بر آن در ژانرهای مختلف، ارزیابی و تحلیل کارشناسان، برنامهریزی صحیح و مشورت و تعامل با اهالی با تجربه این عرصه نیازمند است.
وی افزود: مدیران سینمایی در چهار سال آینده وظیفه ای سنگین بر دوش دارند و موظند با به کارگیری سیاستهای صحیح و پیشبرنده و تصمیم گیریهای به موقع، در راستای حل مشکلات در بخشهای متفاوت تلاش کرده و شرایط لازم برای رشد سینما و سینماگران را فراهم آورند.
تهیهکننده فیلم سینمایی "ریسمان باز" حضور جواد شمقدری در پست معاونت سینمایی را به نفع سینما دانست و گفت: شناخت شمقدری از بدنه سینمای ایران و آشنایی وی با دشواریهای موجود در مسیر تولید آثار سینمایی به دلیل فعالیتهای فیلمسازی وی در گذشته موجب ارتباط سازنده معاونت سینمایی با سینماگران شده و تاثیر بسیاری بر نحوه مدیریت او دارد.
کاسهساز افزود: حضور شمقدری در مقام تهیه کننده، کارگردان و نویسنده و فعالیتهای او در چهارسال گذشته به عنوان مشاور هنری رئیس جمهور تجارب زیادی را در عرصه هنر برای او به ارمغان آورده که در نحوه عملکرد وی در پست معاونت سینمایی تاثیر مثبت دارد.
وی خاطر نشان کرد: به نظر میرسد اهالی سینما از حضور شمقدری در پست معاونت سینمایی راضی هستند و ارتباط نزدیک وی با رئیس جمهور که به واسطه همکاریهای سالهای اخیر او به عنوان مشاورهنری با هیئت دولت شکل گرفته است در پیشبرد اهداف سینما درآینده بسیار مفید است.
تهیهکننده فیلم سینمایی "کارناوال مرگ" افزود: هیئت دولت با سینماگری شناخته شده و قابل اعتماد رو به رو است و برنامهها و پیشنهادهای ارائه شده از طرف معاونت سینمایی در راستای رونق سینما با سرعت بیشتری تایید میشود. این اعتماد به تعامل چند جانبه میان دولت، معاونت سینمایی و سینماگران و در نهایت به پیشرفت سینما منجر میشود.
کاسهساز در پایان گفت: شمقدری به عنوان مشاورهنری رئیس جمهوری بسیار مثبت عمل کرد و موجب بر طرف شدن مشکلات بسیاری از سینماگران شد، امیدواریم در زمان فعالیت در پست معاونت سینمایی نیز با برقراری تعاملی سازنده با اهالی هنر بیش از پیش شرایط رشد سینما و سینماگران را فراهم کند.
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