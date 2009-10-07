37 کودک گلستانی برگزیده مسابقه ادبی بهشت کشور شدند

عبدالصالح پاک در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سیدجمیل حسینی، ویدا کر، خشار شرافت، ساناز کمالی فر از مرکزبندر ترکمن، زهرا خواجه میرزایی، ملیکا صادقی، پدرام ناصری،زهرا کوشا پور،فاطمه منتظری،گلنار عبدی،کیمیا مهیمنی، پریما عرب عامری، شکوفه میر فاضلی، نسم طیاری، الناز عباسی، یاسمن نادعلی زاده،مینا رحیمی نژاد، مریم مهردادا ز مرکز گرگان2 از برندگان این مسابقه هستند.

وی اظهار داشت: فاطمه عباسی، مهدیس عباسی ، یایسن عباسی ،آروین وطنی، زهرا عجم اکرامی، مریم شاهینی، فاطمه قزاق، پویا نوری، جلال بطیار از مرکز گرگان 2 و راضیه چین نان پور، ناهید ناصری زاده و مریم عرب طاهری از مرکز آزادشهر، مریم بندر آبادی، فاطمه پسرکلو و نرجس شاملو از مرکز مینودشت نیز از دیگر برگزیدگان مسابقه ادبی بهشت هستند.

پاک بیان داشت، مهسا نیک بخت، مهدی اسماعیلی، مجتبی دلیر، نفیسه نقی پور از مرکز گنبد 2 و سیده محدثه حسینی مربی ادبی مرکز مینودشت را به عنوان برگزیدگان این مسابقه معرفی شده اند.

به گفته این کارشناس ادبی 200 اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده بود که پس از داوری 3 تن از مربیان ادبی 37 اثر به عنوان برگزیده معرفی شد.