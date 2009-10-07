مطالبات مردم در انتخاب استاندار هرمزگان در نظر گرفته شود

محمد آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر دربندرعباس گفت: امیدواریم دولت دهم در توسعه منابع انسانی در استان هرمزگان فصل جدیدی را آغازکند زیرا مردم این استان در این زمینه مطالباتی دارند.

آشوری با بیان اینکه تکیه بر مطالبات مردم استان هرمزگان در زمینه انتصاب مدیران بسیار مهم است گفت: متاسفانه از هرمزگان تا کنون فردی در کابینه دولت حضور نداشته است و به همین دلیل باید در توسعه منابع انسانی در هرمزگان از سوی دولت گام هایی برداشته شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از تفاهم در بین نمایندگان این استان خبر داد و افزود: در زمینه انتخاب استاندار تصمیم گیرنده نیستیم اما می توانیم از سوی نمایندگان استان هرمزگان در این خصوص پیشنهاداتی را به دولت بدهیم.

آشوری در خصوص انتخاب استاندار جدید برای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: نمی توانیم در این زمینه مصداقی را مطرح کنیم ولی باید در انتخاب استاندار جدید، مطالبات مردم در نظر گرفته شود.

چندی پیش برخی نمایندگان استان هرمزگان در مصاحبه با خبرنگار مهر در بندرعباس حضور استاندار بومی را در هرمزگان خواستار بودند و این خواسته را مهمترین مطالبه مردم در زمینه انتخاب استاندار می دانستند و ابراز امیدورای کردند تا دولت دهم در این خصوص به مطالبه مردم این استان پس از سال ها پاسخ دهد.

صاحب محمدی، استاندار هرمزگان با رای هیات وزیران به عنوان مدیرکل راه آهن کشور انتخاب شد.

