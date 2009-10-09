دیدار هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس با هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا میرتاج الدینی درباره دیدار هیئت رئیسه مجمع نمایندگان روحانی مجلس با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری که در محل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت، گفت در این دیدار ابتدا هر کدام از حاضرین نکاتی را مطرح کردند و محور اصلی بحث ها دعوت از آقای هاشمی رفسنجانی برای ایفای نقش انقلابی و همراهی با رهبری معظم انقلاب در مسائل و حوادث اخیر بود.

وی ادامه داد : آقای رهبر رئیس مجمع روحانیون مجلس با اشاره به سوابق انقلابی آیت الله هاشمی رفسنجانی که بیش از 40 سال است آن را می دانیم گفتند انتظار داریم همچنان نقش انقلابی و موثر خود را در حوادث پیش آمده و در همه موارد ایفا کنید. عده ای القاء بحران در جامعه می کنند در حالی که خودشان بحران را آفریده اند. آنهایی که در مقابل قانون ایستادند و تمکین نکردند و بعد از 30 سال از انقلاب، این انتخابات را زیر سئوال بردند و هنوزهم بیانیه می دهند و نامه می نویسند حتی می خواهند جنابعالی را سپر مقاومت خودشان قرار دهند.

به گفته نماینده تبریز ، محمد تقی رهبر نسبت به نقش رئیس مجلس خبرگان رهبری برای برخورد با آنها و خنثی کردن اغراض آنها تاکید کرده است .

میر تاج الدینی در ادامه گفت : آقای ابراهیمی نایب رئیس مجمع روحانیون مجلس نیز با اشاره به سوابق طولانی آیت الله هاشمی رفسنجانی درانقلاب گفت همیشه مردم شما در کنار آقا دیده اند الان هم مردم می خواهند که شما همیشه در کنار آقا باشید اینکه در بعضی محافل مثل جلسه عید مبعث و مراسم تنفیذ در کنار آقا نبودید مردم می پرسند چرا نیستید وجامعه چنین برداشت می کند که شما از آقا فاصله گرفته اید. انتظار این است شما در مورد و مسائل جامعه حضور داشته باشید و آنجا که لازم است برای دفاع از انقلاب و ولایت حرفی گفته شود، سخن بگویید.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: بنده نیز دراین جلسه با اشاره به سفر نیویورک گفتم آنهایی که در نیویورک سبزپوش برای اعتراض به هیئت ایرانی آمده بودند فقط علیه آقای احمدی نژاد شعار نمی دادند بلکه علیه جمهوری اسلامی شعار می دادند و بعضی توهین به مقدسات و امام است داشتند. یکی از آنها به پیامبر اکرم(ص) ناسزا گفته بود به طوری که خبرنگاری که همراه من بود به من گفت تنم از سخن زشت ایشان همچنان می لرزد. این نماد سبز را الان به یک نماد ضد نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند. آنها همان شعار را می دادند که عده ای در روز قدس می دادند نه غزه نه لبنان جانم فد ای ایران. سران این جریان باید از آنها تبری کنند و انتظار ازجنابعالی این است به سران اینها نهیب بزنید.درمیان اینها وجریانی که راه انداخته اند کسانی هستند حتی شما را هم قبول ندارند.

به گفته وی آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه جلسه با اشاره به حوادث گذشته به ریشه اختلاف ها پرداخت و گفت : اینکه این مسائل پیش آمده این اختلاف ها و تفرقه ها و فاصله ها باید به علل آن نیز توجه کنیم و گفتند من خیالم از این مخالفت هایی که با نظام می شود راحت نیست، من می دانم اینکه من با آقا فاصله داشته باشم و یا در جامعه این طورالقا شود، مضر است . عده ای این فاصله را می خواهند بنابراین من هم باید احتراز کنم. از انتخابات گذشته عده ای به این فکر افتادند که این تفرقه را ایجاد کنند حتی عده ای می خواهد مرامخالف ولایت فقیه معرفی کنند بعضی از روزنامه ها به این دامن می زنند ولی من اعتقادم به آقا عوض نمی شود. من اخیراً صحبت هایی درباره آقا داشتم بعضی از آقایان به من گفتند شما همیشه درباره آقا اینگونه سخن بگویید.

میر تاج الدینی گفت که رئیس مجمع تششخیص مصلحت نظام در این جلسه اظهار داشته است : به رغم همه مسائل که پیش می آید من وظیفه ام را فراموش نمی کنم چون اگر آقا نباشد حتماً کشور آسیب می بیند. من در مورد آقا (دفاع از ایشان) هیچ محدودیتی ندارم چون عقیده ام هست، عقیده ام را با خیال راحت می گویم ولی از ایشان بگذریم اینطور نیست. الان خطی است که می خواهند همه مشکلات و حوادث را متوجه آقا بکنند باید جلوی این حرکت را گرفت. شما می گویید من با این نماینده برخورد کنم و به آنها بتازم ازمن حرف شنوی ندارند من اگر به آنها هم بتازم حرف گوش نمی کنند. من می خواهم الطاف و مهربانی های آقا را در جامعه برجسته کنم وقتی آقا با موضوع کهریزک خیلی محکم و شدید برخورد کردند من این مسئله را درجامعه پی گرفتم. آقا بارها به من فرموده اند اینها که بعضی از افراد را زندانی می کنند خودشان زندان نکشیده اند اگر زندان دیده بودند این گونه عمل نمی کردند. آقا درخطبه های اخیرشان خیلی به بعد رأفت و مهربانی ومحبت درجامعه تاکید کردند و فضای جامعه را تلطیف نمودند مخصوصا در خطبه عیدشان ولی کسی روی آن مانور نداد.

به گفته وی آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داده است : ولایت فقیه محور این انقلاب است حفظ انقلاب با حفظ محور ولایت فقیه امکان پذیر است اگر ولایت فقیه را از انقلاب بگیریم دیگر چه چیز داریم؟ بعضی آمدند گفتند طرحی برای وحدت و آرامش جامعه تهیه کنیم، تاکنون دوجلسه هم با من گذاشته اند، پیشنهادهای خوبی هم داشتند.

میر تاج الدینی ادامه داد: من سئوال کردم بعد از انتخابات وقتی اینها پیش شما آمدند آقای موسوی و آقای خاتمی شما چرا جلو آن حرکت ها را نگرفتید؟

به گفته نماینده تبریز، آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت : اولا من گفتم به آنها، همینجا آمده بودند حسن آقا هم بود من به آنها گفتم از راه قانونی وارد شوید و گفتم هنوز که شورای نگهبان نظرش را نگفته است و حسن آقا هم گفت از راه قانونی بروید. ولی آنها تصمیم گرفته بودند حتی آقای موسوی بیانیه اش را صادر کرده بود و آمده بود. الان هم بعضی ها آن جلسه را عامل اصلی می دانند.

به گفته وی در ادامه جلسه رهبر گفت : الان همه گروههای سیاسی مخالف، هدفشان زدن آقا است الان همه باید در این جهت با احساس مسئولیت عمل کنیم. هاشمی رفسنجانی هم این مسئله را تایید کرد و گفت : بله، من هم می بینیم مخصوصا در سایت ها و شبکه های خارجی تهاجم به آقا خیلی زیاد شده است.