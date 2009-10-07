  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

واحد اول نیروگاه طرح توسعه پتروشیمی فجر راه اندازی شد

واحد اول نیروگاه طرح توسعه پتروشیمی فجر راه اندازی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر سایت طرح توسعه این طرح گفت: با انجام چندین عملیات روی توربین واحد اول نیروگاه طرح توسعه پتروشیمی فجر راه اندازی این واحد 160 مگاواتی انجام شد.

ابوالقاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر داشت: پس از انجام یک سری فعالیتهای فشرده تمیزکاری خطوط گاز، آماده کردن مسیرهای ورودی و  بازرسیهای لازم و در مدت دو هفته کار بی وقفه توربین با دور نامی خود وارد مدار شد.

شریفی ادامه داد: عملیات اتصال این واحد نیروگاهی به برق سراسری (سنکرون شدن) به زودی آغاز خواهد شد و بدین ترتیب با برنامه ریزی دقیق و تلاش متخصصان بومی سه ماه زودتر از برنامه، اولین واحد از چهار واحد نیروگاهی طرح توسعه به شبکه سراسری متصل شده و به تامین برق استان خوزستان کمک خواهد کرد.

هم اکنون پتروشیمی فجر علاوه بر تامین یوتیلیتی مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه، حدود 100 مگاوات برق از طریق  واحدهای نیروگاهی مجتمع  به شبکه سراسری ارسال داشته و با راه اندازی واحدهای  طرح توسعه این مقدار افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 960499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها