واحد اول نیروگاه طرح توسعه پتروشیمی فجر راه اندازی شد

ابوالقاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر داشت: پس از انجام یک سری فعالیتهای فشرده تمیزکاری خطوط گاز، آماده کردن مسیرهای ورودی و بازرسیهای لازم و در مدت دو هفته کار بی وقفه توربین با دور نامی خود وارد مدار شد.

شریفی ادامه داد: عملیات اتصال این واحد نیروگاهی به برق سراسری (سنکرون شدن) به زودی آغاز خواهد شد و بدین ترتیب با برنامه ریزی دقیق و تلاش متخصصان بومی سه ماه زودتر از برنامه، اولین واحد از چهار واحد نیروگاهی طرح توسعه به شبکه سراسری متصل شده و به تامین برق استان خوزستان کمک خواهد کرد.

هم اکنون پتروشیمی فجر علاوه بر تامین یوتیلیتی مورد نیاز مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه، حدود 100 مگاوات برق از طریق واحدهای نیروگاهی مجتمع به شبکه سراسری ارسال داشته و با راه اندازی واحدهای طرح توسعه این مقدار افزایش خواهد یافت.