دو پایگاه ثابت انتقال خون در استان چهار محال وبختیاری گشایش یافت

رئیس سازمان انتقال خون استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری با دارا بودن دو پایگاه ثابت انتقال خون در شهرستانهای شهرکرد و بروجن سالانه قادر به تهیه 24 هزار واحد خون است، اظهار داشت: با اضافه شدن این دو پایگاه تهیه واحد خون در استان با افزایش روبرو خواهد شد.

وی با بیان اینکه اهدای خون در استان چهار محال و بختیاری با استقبال خوبی روبروست، بیان داشت: افزون بر تامین خون بیماران نیازمند استان مازاد خون معادل 60 تا 70 واحد خون به استان های خوزستان و بندر عباس فرستاده می شود.

میرمحمد علی حسینی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری 10 هزارو 850 نفر اهداء کننده خون داشته ایم که نسبت به نیمه مشابه سال پیش 20 درصد افزایش داشته است.

حسینی با بیان اینکه لزوم دقت و میزان خطا در مراحل مختلف اهداء خون کاهش داشته است، اذعان داشت: از سال گذشته با کاربرد سیستم بار کدینگ، در مراحل پذیرش، خونگیری، آزمایش خون، تهیه فرآورده خونی و ارسال به بیمارستانها با کاهش محسوسی در وقوع پیشامدهای احتمالی روبرو بوده ایم.

وی بیان داشت: در آینده نزدیک با نصب یک نرم افزار جدید فرا خوان اهداءکنندگان از طریق sms امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: جوانان با عضویت در تشکلهای غیر دولتی و با فراگیری آموزشهای مربوط به جذب، آموزش و حفظ می توانند نقش مهمی در معرفی فرهنگ اهداء خون در جامعه داشته باشند.

