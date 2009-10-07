اختصاص یک میلیارد تومان بودجه به کتابخانه های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان روز چهارشنبه در نشست ستاد هفته کتاب در مشهد افزود: از آنجا که توسعه امری تدریجی است لذا برای ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی کشور ما نیازمند برنامه ای جدید در جهت افزایش کتابخوان ها است.

وی از طراحی برنامه راهبردی افزایش کتابخوان ها در مشهد خبر داد و تصریح کرد: به بهانه هفته کتاب باید همه نهادها و ارگان ها از همه ظرفیت ها برای افزایش فرهنگ کتابخوانی در بین مردم بهره ببرند.

مسئول انجمن کتابخانه های استان گفت: تبلیغات در سطح شهر مانند نصب پرده و بیلبورد به مناسبت هفته کتاب و استفاده از ظرفیت سرای اهل قلم با وجود اعضای نویسندگان و پدید آورندگان در آن سبب ارتقای کیفیت برنامه های این هفته می شود.

موحدیان توجه فرمانداری به برنامه های هفته کتاب را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به کتابخوانی را ضروری دانست و تصریح کرد: تلاش در جهت عملی کردن منویات مقام معظم رهبری با توجه به توصیه های ایشان در خصوص گسترش فرهنگ کتابخوانی از جمله اهداف برگزاری این نشست ها است.

وی از اختصاص یک میلیارد تومان بودجه به کتابخانه ها از محل درآمدهای شهرداری خبر داد و تاکیدکرد: از برنامه های هفته کتاب اختصاص یک میز کتاب با 10 تا 20 عنوان کتاب و تابلوی هفته کتاب در کانون های مساجد و سازمان تبلیغات برای اشاعه فرهنگ مطالعه و کتا بخوانی ضروری است .

در ادامه این جلسه ادارات و نهادهای دیگر نیز به ارایه برنامه های مختلف پرداختند.