کمبود شدید دامپزشک در دامپزشکی استان همدان

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: این کمبود موجب شده تا این اداره با مشکلاتی نظیر استفاده از کارمندان در رده های دیگر در حوزه کاری دامپزشک مواجه شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 119 دکتر دامپزشک در استان همدان فعالیت می کنند در حالیکه این استان 40 دکتر دامپزشک دیگر نیز کمبود دارد.

کریمی مخصوص اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی استان همدان، دارای رتبه سوم در GIS ، رتبه اول در کنترل بیماری تب مالت و رتبه ششم در نظارت بر فرآورده های دامی است.

وی اعلام کرد: استان همدان دومین استان آلوده از نظر تب مالت بود که در سال 86 نسبت به سال 85 موفق به کاهش 46 درصدی این بیماری در استان شد.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان همدان، خاطر نشان کرد: این بیماری در سال 86، 15 درصد و در 6 ماهه اول امسال نیز بین 5 تا 7 درصد کاهش یافته است.