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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

در اجرای طرح هبه؛

70 میلیون ریال به نیازمندان خراسان جنوبی کمک شد

70 میلیون ریال به نیازمندان خراسان جنوبی کمک شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی کمک 70 میلیون ریالی مردم خیر و نیکوکار این استان در راستای اجرای طرح هبه با مشارکت کمیته امداد و شهرداری بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هادی محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران این اداره کل با بیان اینکه طرح هبه از ابتدای اسفند سال گذشته شروع و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه داشته است، افزود: این امر به منظور جمع آوری وسایل منزل غیر مورد نیاز همشهریان توسط شهرداری بیرجند جمع آوری و پس از تحویل به کمیته امداد در بین خانواده های نیازمند و مستضعف اهدا می شود.

وی اضافه کرد: این طرح برای اولین بار با همکاری شهرداری و کمیته امداد در سطح شهرستان بیرجند به مرحله اجرا در آمد و مردم خیر و نوع دوست استان با تحویل وسایل منزل غیر مورد نیاز خود به شهرداری در این طرح خداپسندانه شرکت کردند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: وسایل جمع آوری شده توسط شهرداری شامل( اجاق گاز، مبلمان، کمد، تلویزیون، یخچال، فرش و ...) بوده که پس از تفکیک توسط کمیته امداد استان در بین خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

کد مطلب 960511

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