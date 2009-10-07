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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

235 فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در استان سمنان صادر شد

235 فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در استان سمنان صادر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان گفت: نیمه اول امسال 235 فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در استان سمنان صادر شد.

عباس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: سرمایه گذاری این تعداد جواز تاسیس 53 هزار و 562 میلیارد و 616 میلیون ریال می باشد که برای 14 هزار و 511 نفر شغل ایجاد می شود.

وی افزود: جوازهای صادر شده در زمینه های محصولات غذایی و آشامیدنی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات فابریکی، سایر محصولات کانی غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات وساخت فلزات اساسی است.

به گفته وی، 94 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری یک هزار و 310 میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و 564 نفر در این مدت صادر شد.

رستمی با اشاره به اینکه این پروانه ها در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات از لاستیک وپلاستیک، محصولات غذایی و آشامیدنی، سایر محصولات کانی غیر فلزی، محصولات فلزی فابریکی و وسایل نقلیه موتوری صادر شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان تصریح کرد: پنج فقره گواهی کشف و 33 فقره پروانه اکتشاف در زمینه سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ آهک بنتونیت، شن و ماسه کوهی، سنگ آهن، سیلیس، ذغال سنگ و 12فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 15 میلیارد و 162 میلیون ریال و اشتغال 73 نفر نیز در این مدت صادر شد.

کد مطلب 960512

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