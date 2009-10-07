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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

با رای هیئت وزیران؛

استاندار هرمزگان مدیرعامل راه آهن کشور شد

استاندار هرمزگان مدیرعامل راه آهن کشور شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بر اساس اعلام هیئت وزیران "عبدالعلی صاحب محمدی" استاندار هرمزگان از این پس به عنوان مدیرعامل راه آهن کشور فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، صاحب محمدی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی انتخاب کرد.

رئیس جمهوری همچنین از زحمات و تلاش‌های زیاری مدیر‌عامل سابق راه آهن تشکر کرد و اظهار داشت: آقای صاحب محمدی می‌تواند ادامه‌دهنده فعالیت‌های آقای زیاری برای توسعه حمل و نقل ریلی و خدمت به مردم باشد.

در ادامه این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدرک شناسایی دریانوردان به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.

پیش از این حضور استاندار هرمزگان در سازمان بنادر و دریانوردی بر سر زبانها بود.

کد مطلب 960513

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