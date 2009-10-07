متخلفان اقتصادی سمنان 4/1 میلیارد ریال جریمه پرداخت کردند

مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: میزان وصولی جرایم امسال در استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال با تشکیل یک هزار و 407 پرونده تخلف در اداره تعزیرات حکومتی استان سمنان، به یک هزار و 399 پرونده رسیدگی شده است.

ریاضی گفت: از این تعداد 951 پرونده مربوط به کالا و خدمات، 439 پرونده به تخلفات بهداشتی و 17 پرونده به قاچاق کالا اختصاص دارد .

وی عمده این جرائم را در بخشهای کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا و ارز بیان کرد و افزود: شش شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم و یک شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در استان به تخلفات رسیدگی می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه میزان پرونده های تشکیل شده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 43 در‌صد افزایش یافته است، گفت: امسال با همکاری دستگاه های مرتبط با 52 مورد گشت سیار از 378 واحد غیرصنفی بازدید شد و از این تعداد، 107 واحد متخلف شناسایی شدند.

به گفته وی، شمار پرونده ورودی به اجرای احکام این اداره کل یک هزار و 220 فقره است که یک هزار و 217 پرونده اجرا شده است .

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف با مراجعه حضوری یا تماس با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت سامد به شماره 111و ارتباط با سایت اطلاع رسانی این سازمان گزارش کنند.