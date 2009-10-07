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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

عصر امروز؛

مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید در سپاه و بسیج برگزار می‌شود

مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید در سپاه و بسیج برگزار می‌شود

مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید در سپاه و بسیج عصر امروز چهارشنبه با حضور فرماندهان ارشد و مقامات لشکری و کشوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان جدید در سپاه و بسیج که اخیرا توسط فرمانده معظم کل منصوب شده‌اند، عصر امروز چهارشنبه با حضور فرماندهان عالیرتبه نظامی و دیگر شخصیت های لشکری و کشوری برگزار خواهد شد.

اخیرا طی احکام جداگانه ای توسط فرمانده معظم کل، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده به سمت فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شدند.

کد مطلب 960518

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