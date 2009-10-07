412 واحد صنعتی در سمنان تحت پوشش استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، منصور جلایر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در آستانه هفته استاندارد گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون 67 پروانه استاندارد در این استان باطل یا تعلیق شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح آزمون از نازلهای سوخت جایگاه های عرضه سوخت در استان سمنان، گفت: این طرح از دو هفته دیگر آغاز و در صورت مشاهده هر گونه نقص تا رفع اشکال از سوی استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان نازلهای سوختگیری پلمپ می شوند.

به گفته وی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان به منظور حفظ امنیت مردم در استفاده از آسانسورهای ساختمانها نسبت به صدور گواهینامه و مجوز برای این واحدهای تولیدی و نصب آسانسور اقدام کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مراکز فاقد پروانه استاندارد مجاز به نصب و ارائه خدمات در این خصوص نیستند، گفت: در این استان هشت واحد تولید آسانسور دارای مجوز استاندارد هستند .

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان شعار امسال روز جهانی استاندارد را "مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها" عنوان کرد و افزود: رونمایی از تندیس استاندارد در سمنان، افتتاح واحدهای صنعتی، برگزاری همایش استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه از برنامه های این هفته در استان سمنان است.

وی یاد آور شد: با هماهنگی سازمان بهزیستی در اولین روز از هفته استاندارد مصادف با روز جهانی کودک مسابقه نقاشی با حضور کودکان سمنانی اجرا می شود.

شانزدهم مهرماه تا بیست و دوم مهرماه به مناسبت هفته استاندارد نامگذاری شده است که روز 22 مهرماه روز جهانی استاندارد است.