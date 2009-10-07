100 هزار همیار پلیس در استان تهران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ محمد کریم خسروی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه نیروی انتظامی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای همیاران پلیس در سطح شهرستانهای استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون آموزشهای مختلفی برگزار شده که در مجموع هر روز در یک مدرسه کرج و دیگر شهرستانهای استان این آموزشها ارائه می شود.

وی افزود: با همکاری و تعامل مطلوب ادرات آموزش و پرورش در سطح شهرستانهای این استان،‌ این دوره های آموزشی تا پایان سال برای دانش آموزان همیار پلیس اجرا خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه با برپایی مسابقات برای همیاران پلیس و خانواده های آنان، جوایزی اهدا می شود همچنین از 100 نفر از برترینهای ترافیکی استان نیز در این نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

خسروی بیان داشت: برپایی این نمایشگاه ها فرصت خوبی است که نیروی انتظامی بتواند تمامی دستاوردها و موفقیتها در عرصه های مختلف به نمایش بگذارد.

رئیس راهنمایی و رانندگی استان تهران عنوان کرد: در هفته ناجا پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز همراه و همپای پلیس در هشت غرفه مجزا به ارائه دستاوردهای خود طی سال گذشته می پردازد.

وی ادامه داد: در این هفته مانور "ایمن برانیم،‌ ایمن بمانیم" در راستای اجرای طرح انضباط اجتماعی برگزار می شود.

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی استان تهران از امروز به مدت یک هفته در محل تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برپاست و علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از 9 الی 21 به این نمایشگاه مراجعه کنند.