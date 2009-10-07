تهدیدات دشمنان با آموزش عقیدتی به فرصت تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ سید حسین جعفری ظهر چهارشنبه در افتتاحیه گردهمایی مسئولان و معلمین عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء که در محل تالار پرستو قرارگاه برگزار شد، افزود: این گردهمایی با هدف آشنایی معلمان و مسئولان آموزش عقیدتی- سیاسی با آخرین برنامه ها، آئین نامه ها و دستور العملهای آموزشی و تقویت بنیه علمی معلمان است.

معاون آموزش اداره عقیدتی - سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: پدافند هوایی سال گذشته از نیروی هوایی تفکیک شد و به عنوان یک قرارگاه مستقل شروع به کار نمود.

وی ادامه داد: گردهمایی معلمین عقیدتی سیاسی نخستین همایش اداره عقیدتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء است.

جعفری تاکید کرد: در این همایش چهار کمیته تخصصی قرآنی در سطح اداره عقیدتی- سیاسی، رزم مقدماتی برای اجرای دروس عقیدتی- سیاسی کارکنان وظیفه، سرپرستی درجه دارای کارکنان کادر، برگزاری دروس دوره، عالی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مدرک معلمان عقیدتی سیاسی در سطوح فوق دیپلم تا دکترا بوده و تعدادی از آنها نیز عضو هیئت علمی هستند.

جعفری افزود: در مناطق 9 گانه پدافند کشور، مراکز آموزشی در دو مقطع لیسانس و بالاتر و همچنین دیپلم و پائین تر در سطوح سربازان و کارکنان پایور تشکیل گردیده است.

این همایش دو روزه و با حضور 105 معلم و مسئول آموزش عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا برگزار می شود.