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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

تهدیدات دشمنان با آموزش عقیدتی به فرصت تبدیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: در حوزه عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی به دنبال تبدیل تهدیدات به فرصت های آموزشی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ سید حسین جعفری ظهر چهارشنبه در افتتاحیه گردهمایی مسئولان و معلمین عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء که در محل تالار  پرستو قرارگاه برگزار شد، افزود: این گردهمایی با هدف آشنایی معلمان و مسئولان آموزش عقیدتی- سیاسی با آخرین برنامه ها، آئین نامه ها و دستور العملهای آموزشی و تقویت بنیه علمی معلمان است.

معاون آموزش اداره عقیدتی - سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: پدافند هوایی سال گذشته از نیروی هوایی تفکیک شد و به عنوان یک قرارگاه مستقل شروع به کار نمود.

وی ادامه داد: گردهمایی معلمین عقیدتی سیاسی نخستین همایش اداره عقیدتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء است.

جعفری تاکید کرد: در این همایش چهار کمیته تخصصی قرآنی در سطح اداره عقیدتی- سیاسی، رزم مقدماتی برای اجرای دروس عقیدتی- سیاسی کارکنان وظیفه، سرپرستی درجه دارای کارکنان کادر، برگزاری دروس دوره، عالی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مدرک معلمان عقیدتی سیاسی در سطوح فوق دیپلم تا دکترا بوده و تعدادی از آنها نیز عضو هیئت علمی هستند.

جعفری افزود: در مناطق 9 گانه پدافند کشور، مراکز آموزشی در دو مقطع لیسانس و بالاتر و همچنین دیپلم و پائین تر در سطوح سربازان و کارکنان پایور تشکیل گردیده است.

این همایش دو روزه و با حضور 105 معلم و مسئول آموزش عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا برگزار می شود.

 

کد مطلب 960525

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