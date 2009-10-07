پذیرش سال تحصیلی 88-89 جنبش علمی حوزه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دارا بودن تابعیت ایران، اشتغال به تحصیل برادران در مقطع خارج و یا یکی از پایه‌های هفت تا 10 حوزة علمیه و اشتغال به تحصیل خواهران در آخرین پایه از سطح دو و بالاتر، قبولی در آزمون ورودی دورة انتخابی (کسب حداقل 50 درصد از امتیاز کل آزمون ورودی)، قبولی در مصاحبه یا تعیین سطح و ثبت نام قطعی و تکمیل مدارک از جمله شرایط حضور در این دوره های آموزشی است.

مدارک لازم برای ثبت نام قطعی (پس از قبولی در آزمون ورودی) شامل تصویر صفحة اول شناسنامه و گواهی آخرین مدرک تحصیل از مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان (با قید اشتغال به تحصیل) است.

دوره های عالی فلسفه اسلامی، فقه مقارن، مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، سینما و رسانه های تصویری ویژه برادران و دوره های تبلیغ و تربیت اسلامی (گرایش‌های خطابه و مناظره، تربیت مربی)، ادبیات داستانی، زبان و ارتباطات اسلامی گرایش عربی معاصر، علوم ومعارف حدیث، زبان و ارتباطات اسلامی گرایش زبان انگلیسی و دوره عمومی زبان انگلیسی (یک سال تحصیلی) ویژه بردران و خواهران در طول پنج ترم تحصیلی ارائه می شود.

همچنین رشته کلام اسلامی جهت خواهران ارائه می شود.

دانش‌پژوهان مقطع خارج، ممتازان تحصیلی پایه‌های 7 تا 10 حوزه، دانش‌آموختگان دوره‌های عالی دفتر تبلیغات، دانش‌آموختگان دوره‌های سطح سة مرکز مدیریت حوزه و دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد، پس از قبولی در آزمون ورودی از مصاحبه معاف می‌باشند.

تصویر صفحه اول شناسنامه، گواهی آخرین مدرک تحصیل از مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان (با قید اشتغال به تحصیل) و ارائه تعهدنامه انضباطی از مدارک لازم برای ثبت نام قطعی (پس از قبولی نهایی) است.

زمان برگزاری آزمون ورودی، 13 آذر ، تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه 3 و 4 آذرماه و شروع دوره، سوم بهمن است.

همچنین نتایج آزمون و زمان مصاحبه چهارشنبه 18 آذر 1388 اعلام و مصاحبه و تعیین سطح 21 تا 24 آذر از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر انجام خواهد شد.

اعلام نتایج قطعی و تکمیل پرونده نیز از 12 تا 15 دیماه خواهد بود.

ثبت نام فقط به ‌صورت اینترنتی از طریق سایت (www.edu-portal.ir ) است و امکانات لازم برای کسانی که دسترسی به رایانه ندارند، در محل ثبت نام پیش‌بینی شده است.