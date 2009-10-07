نزاع های دسته جمعی در کهگیلویه و بویراحمد 21 درصد کاهش یافت

سرهنگ حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: کاهش نزاع های دسته جمعی که یکی از معضلات این استان می باشد، حاصل همکاری مردم با پلیس و احترام به قانون و مقررات بوده است.

وی بیان کرد: همچنین از مهر ماه سال گذشته تاکنون 604 قبضه انواع سلاح غیر مجاز در استان کشف و ضبط و تحویل مراجع قضایی گردید.

چناریان همچنین گفت: در یک سال گذشته همچنین یک هزار و 584 کیلوگرم مواد مخدر و نزدیک به 40هزار عدد انواع آمپول مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده و یک هزار و 317 قاچاقچی نیز دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی با اشاره به افزایش 22 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان، عنوان کرد: در یکی از روزهای هفته نیروی انتظامی مواد مخدر کشف شده در استان منهدم خواهند شد.

چناریان تعداد سرقتهای کشف شده و سارقان دستگیر شده در یکسال گذشته را نیز 892 فقره سرقت و 677 سارق عنوان کرد.

وی یادآور شد: در یک سال گذشته 249 هزار و 334 مورد تماس تلفنی به واحد فوریت های پلیس 110 کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است که 88 هزار مورد از این تماسها معادل 35 درصد عملیاتی و به تشکیل پرونده منجر شده است .

چناریان بیان داشت: 56 هزار و 715 مورد تماس تلفنی مردم استان نیز به منظور اخذ راهنمایی و مشاوره در زمینه های مختلف صورت گرفته است و مابقی آنها نیز در قالب فوریت های پلیسی قابل پیگیری نبوده است.

وی همچنین دیدار پرسنل نیروی انتظامی با حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان، برپایی نمایشگاه دست آوردهای پلیس استان، جشنواره همیاران پلیس، اجرای نمایشهای خیابانی با موضوع معضلات اجتماعی، گلباران مزار شهدا، کوهپیمایی، جشنواره سرباز و نشست های علمی را برخی دیگر از برنامه های نیروی انتظامی استان در هفته نیروی انتظامی عنوان کرد.