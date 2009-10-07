ساختار جدید وزرات علوم بر مبنای استراتژی روز جهان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ارسلان قربانی در نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شده است گفت: تحولات پر شتاب محیط بین المللی، ارتباطات عصر حاضر و ضرورت آشنایی نیروهای کارآمد به عنوان یک فرصت تلقی می شود که باید از آن حداکثر بهره را برد.

وی افزود: از بین رفتن مرزهای فیزیکی ایجاب می کند ما نیز در برنامه ریزیها شرایط کنونی را لحاظ کنیم و ساختار جدید وزارت علوم را بر اساس چشم انداز 20 ساله ترسیم کنیم.

قربانی یادآورشد: امروزه ایران به جز رژیم غاصب اسرائیل با همه کشورها ارتباط منطقی دارد و با دپپلماسی آکادمیک و گسترش آن به توسعه روابط علمی و تحقیقاتی اقدام کرده است.

معاون بین الملل وزارت علوم تصریح کرد: ما به رفت و آمدهای علمی با همه اندیشمندان جهان اعتقاد داریم و به دنبال ایجاد یک سیستم فراگیر برای همکاریهای علمی با محققان و اندیشمندان جهان هستیم.

قربانی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 80 موافقتنامه علمی مشترک با کشورهای جهان منعقد شده است که در 14 پروژه بسیار فعال هستیم و درصددیم این روند را توسعه دهیم.

وی برگزاری کنفرانسهای بین المللی را در توسعه روابط علمی مشترک با کشورها مهم اریابی کرد و افزود: با برگزاری کنفرانسهای بین المللی، تاسیس شعب دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان می توان روند تبادل علمی و فرهنگی و استاد و دانشجو بین کشورها را سرعت بیشتری بخشید.

بهرام نوازنی دبیر همایش هم با اشاره به اهداف برگزارش این همایش گفت: تبادل نظر با استادان و دانشجویان داخلی و خارجی،

صاحب نظران و متفکران مطرح، شناخت تحولات جهانی و مطالعه تاثیر آنها بر ایران و جهان، آشنا کردن اندیشمندان جهان با

جمهوری اسلامی ایران، فراهم کردن زمینه پژوهش برای استادان ایرانی و خارجی و ارتباط با دانشگاههای دیگر کشورها از مهمترین اهداف برگزاری نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان در قزوین است.

نوازنی تشویق دانشجویان به فعالیتهای علمی، نگارش مقاله و حرکت در مسیر علم و دانش جدید را از دیگر اهداف برپایی این همایش دانست.

وی گفت: از مجموع 200 چکیده مقاله علمی داخل و خارج از کشور 90 چکیده فارسی و 30 چکیده انگلیسی برگزیده شد که مقاله های خارجی ازکشورهای هند، پاکستان، ترکیه، مصر، سنگاپور، انگلستان، فرانسه، روسیه، مالزی، لهستان، بروندی، بلغارستان، امارات و چند کشور دیگرارسال شده بود که مجموعه مقالات منتخب بصورت کتاب چاپ و منتشر شده است.

قربانی برگزاری 12 نشست تخصصی و بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی استان قزوین را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد.

در ادامه عبدالقادر نوبت استاد دانشگاه M.SILA الجزایردر مقاله خود با اشاره به تشابهات استراتژی ایران و الجزایر، فشارهای داخلی و خارجی در تحولات، بررسی تحولات حقوقی و قوانین دو کشور، تحول اجتماعی و آموزش به بررسی محورهای یاد شده پرداخت.

بعد ازظهر امروز نیز سخنرانان در نشستهای تخصی در خصوص آینده نظام بین الملل و پیامدهای آن بر ایران و جهان، چالشهای

جمهوری اسلامی، جنگ سرد، فهم نوین از روابط بین الملل، آینده انقلاب اسلامی و منازعات آینده جهان سخنرانی می کنند و مقاله خود را ارائه خواهند داد.

همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان به مدت دو روز در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار می شود.