کتاب "مسجد الاقصی در تاریخ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در شمارگان 1000 نسخه و در 10 فصل تألیف شده به صورت تحلیلی به بیان تاریخچه پیدایش قدس و مسجد الاقصی و نیز اشغال این مکان مقدس توسط رژیم غاصب صهیونیستی پرداخته است.

«سید جعفر عادلی حسینی»، منشی اول شورای اخوت اسلامی افغانستان در مقدمه این کتاب هدف از انتشار آن را آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم افغانستان از علت برگزاری بزرگداشت روز جهانی قدس نام برده و می‌نویسد: «گرچه افغانستان اسلامی در شرایط کنونی با بحران های متعددی دست و پنجه نرم می کند و مردم زجر دیده هر روز در حملات انتحاری و بمب گذاریها قربانی می دهند، اما این مردم با پیروی از دستورات اسلام و با تمسک به ارزش های والای آن، وظیفه خود می دانند تا در این روز با حمایت از مردم مظلوم فلسطین، بر ضرورت وحدت میان امت مسلمان و ریشه کن کردن تمام مشکلات و بحران های جوامع اسلامی، تأکید کنند»

این کتاب در فصل نخست خود مروری کوتاه دارد به تاریخچه قدس ، سپس سیر تحولات بیت المقدس را در طول تاریخ به مخاطبان خود ارائه میکند که در ادامه با ارائه احادیث و مسنداتی مبنی بر چرایی تقدس حرم شرف و مسجد الاقصی و حرم شریف همراه شده است.در ادامه به ارائه تاریخچه ای از تجاوزات رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصی می پردازد که شرح وقایعی مانند به آتش کشیدن این مسجد در سال 1969، تلاش برای انفجار بخشی از این مسجد در سال های 1980 و 1983 میلادی، تیراندازی به نمازگزاران مسلمان مسجد الاقصی در سالهای 1982 و 1990و حفاری های انجام گرفته در این مسجد را شامل می شود.

کتاب «مسجد الاقصی در تاریخ» به معرفی اساس نامه و پروتکل بیست و چهار گانه صهیون می پردازد و مضامین موجود در آن را به طور کامل تشریح می کند. فصل بعدی این کتاب نیز در ادامه به تشریح مواضع تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در ارتباط با مساله فلسطین پرداخته است که متن پیام های صادر شده ازسوی ایشان در ارتباط با روز جهانی قدس نیز به همراه آن است.

مراسم روز جهانی قدس از سه سال پیش تا کنون درشهرهای بزرگ کشور افغانستان با برگزاری مراسمی مانند همایش، گردهم‌آیی و خطبه‌های نماز جمعه موردتجلیل قرار گرفته است .

کمیسیون اخوت اسلامی افغانستان به همراه دیگر تشکل ها در سال 1388 در این روز تجمعی اعتراض آمیزنسبت اشغالگران را همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در چند نقطه شهر کابل از جمله ده پوری و باغ بالابرگزار کردند . در این مراسم ها برخی از شخصیت های حکومتی نیز حضور داشتند .