کشف مواد مخدر در استان مرکزی 16 درصد رشد داشته است

کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در طول یک سال گذشته دستگیری سارق چهار درصد، سرقت دو درصد، کشف کالای قاچاق چهار درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه انواع جرایم این استان 5 تا 10 درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: طی یکسال گذشته،793 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیس 110 استان برقرار شده که 238 هزار تماس آن عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: مجموع تصادفات رخ داده در استان 20 هزار و 410 مورد بوده است که 450 مورد از این تصادفات منجر به فوت شده است که مجموع تصادفات این استان نسبت به هفته ناجای سال گذشته، 45 درصد و تصادفات فوتی 11 درصد افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه 15 تا 21 مهر ماه جاری به نام هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است، اظهار داشت: اعلام و انعکاس عملکردها و فعالیت‌های نیروی انتظامی در یک سال گذشته از اهداف برگزاری این هفته است.

وی تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه و رویکرد جامعه محوری در انجام وظایف خود موفق‌تر از گذشته عمل کند.

مجتبایی افتتاح نمایشگاه نیروی انتظامی، تجلیل از خانواده شهدای نیروی انتظامی، برگزاری همایش همیاران و تجلیل از 5 هزار پلیس‌یار جوان، شرکت در نماز جمعه، نواختن زنگ انضباط اجتماعی، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری صبحگاه مشترک، حضور فرماندهان کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مساجد در مدارس را از جمله برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در استان مرکزی عنوان کرد.