56 درصد انگلیسی ها مخالف جنگ افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبکه خبری بی بی سی در جدیدترین نظرسنجی خود به مناسبت هشتمین سالگرد آغاز جنگ افغانستان نشان داد که 56 درصد از انگلیسی ها مخالف و 37 درصد موافق ادامه این جنگ هستند. همچنین یک درصد از افراد شرکت کننده از پاسخ دادن به این سوال اجتناب کردند.

در همین حال شش درصد از مردم انگلیس درباره موفقیت در جنگ افغانستان تردید دارند.

در نظرسنجی جدید شبکه خبری بی بی سی هزار و 10 نفر شرکت کرده بودند.

این درحالیست که در یک نظرسنجی طی سه سال گذشته 53 درصد از مردم انگلیس مخالف و 31 درصد موافق ادامه جنگ افغانستان بودند.

بر اساس نظرسنجی جدید مشخص شد که تعداد مخالفین انگلیسی با ادامه جنگ افغانستان سه درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش درحالی که نظامیان انگلیسی بسیاری از صدمات سنگین وارده بر بدن خود طی درگیریها در ولایت هلمند و در مبارزه با طالبان رنج می برند، شمار مخالفان بریتانیایی با ادامه جنگ افغانستان در حال افزایش یافت.

این گزارش می افزاید : درحالی که مردم انگلیس بارها مخالفت خود را با ادامه جنگ افغانستان اعلام کردند، "گوردون براون" نخست وزیر این کشور بر ادامه حضور نظامیان در این کشور جنگ زده تاکید کرده است.

در هفته های اخیر تعداد سربازان بریتانیایی که در حال گشت زنی در جنوب افغانستان کشته شده اند، افزایش یافته و همین موضوع موجب ابراز نگرانی در بریتانیا از بابت استاندارد تجهیزاتی است که در اختیار سربازان بریتانیایی قرار دارد، شده است.