ساخت فیلم عطش در ندامتگاه فردیس کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ساخت فیلم تلویزیونی بنام عطش در این ندامتگاه کلید خورد. این فیلم به درخواست معاونت فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری جهت شبکه دو سیما در دست تهیه است.

سکانس آغازین این فیلم که بسیار جذاب می‌باشد که از داخل زندان بند نسوان شروع می‌شود.

ماجرای فیلم از این قرار است که طوبی زنی است که به اتهام قتل همسر ودخترش به زندان افتاده و رفتار خوب او در زندان باعث شده تا مدتی به او مرخصی بدهند، در این میان یکی از هم بندیهای او به نام لیلا که جرم سنگینی دارد از او می‌خواهد تا برای نجات دخترش در بیرون زندان به او کمک کند طوبی برای کمک به دختر لیلا با مشکلاتی روبرو می‌ شود و.....

این فیلم 90 دقیقه‌ای قرار است در آذر ماه از شبکه دو سیما پخش شود. شبنم مقدمی( طوبی) و سولماز غنی( لیلا) داین فیلم ایفای نقش می‌کنند.

کامبیز کاشفی کارگردان، سید محمدرضا حسینی تهیه کننده محمدرضا حسینی صدابردار، علیرضا جوادپور طراح گریم، کیان کاشفی طراح صحنه و لباس، رضا نوری دستیار اول و برنامه‌ریز و مقصود میرهاشمی به عنوان مدیر تولید در ساخت این فیلم دست‌اندر کار هستند.

همچنین به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که ریشه در بیسوادی و ناآگاهی افراد دارد کاهش آسیب، بازسازی شخصیت، اصلاح رفتار و فراهم سازی بستر مناسب برای بازگشت آبرومندانه مددجویان پس از آزادی به جامعه واحد آموزش و پرورش اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار طی شش ماهه نخست سال جاری اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای 312 نفر از مددجویان در دوره‌ های نهضت سواد آموزی کرده است.

سواد آموزی عامل خروج قشر بیسواد و کمسواد جامعه از محرومیت بوده و آموزش در زندان شامل آموزش حرفه‌ای و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای مددجویان به‌ عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی اصلاح و مهیا کردن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته شده است.

با ایجاد شرایط و پیش ‌بینی تمهیدات لازم در تمامی مقاطع و پایه‌های تحصیلی فرصت مناسبی به منظور ارتقا دانش و سطح تحصیلات مددجویان مهیا شده است.

ایجاد امکان ادامه تحصیل در تمامی مقاطع و پایه‌های تحصیلی متناسب با آنچه که از طریق نهاد رسمی آموزش ارائه می‌شود فرصت مناسبی است تا مددجویان در طول ایام محکومیت از این اوقات به نحو مطلوب استفاده کرده و نسبت به ارتقا سطح تحصیلی و کسب مدرک اقدام کنند.

با ایجاد ارتباط و برقراری با نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج در مسیر دستیابی به اهداف سیاستهای قوه قضائیه گام موثری برداشته و زمینه را برای تحقق امکان یادگیری و ارتقا سطح تحصیلات و کاهش آسیب مددجویان مهیا شده است.