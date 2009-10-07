محمددادکان گزینه مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس/ احتمال بازگشت کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی ظهر چهارشنبه ضمن اعلام این خبر افزود: آقای دادکان از سرمایه های باشگاه پرسپولیس است که سالها برای این تیم بازی کرده و در عرصه علمی و مدیریت نیز کارنامه ای دارد که غیرقابل انکار است. با این حال ایشان برای مدیرعاملی پرسپولیس شرایطی قرارداده اند که باید برآورده شود.

کاشانی ادامه داد: آقای دادکان سمت استادی برگردن بنده دارد و در صورتی که برای مدیریت باشگاه پرسپولیس موانع مورد نظرش برداشته شود حاضرم در هر سمتی به وی کمک کنم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد علی پروین نیز گفت: ایشان هم از سرمایه های بزرگ باشگاه هستند که به عنوان یکی از گزینه های حضور در هیئت مدیره مطرح شده اند اما اینکه بعد از حضور در هیئت مدیره چه سمتی داشته باشد اطلاعی ندارم.

حبیب کاشانی که در بخش گفتگوی ساعت 14 شبکه خبر سخن می گفت در مورد آینده خودش در باشگاه پرسپولیس نیز گفت: بنده در حال حاضر با حکم سرپرستی باشگاه پرسپولیس انجام وظیفه می کنم و برای مدیرعاملی مشکلات قانونی پیش رو دارم که باید برطرف شود. تا زمانی که این موانع وجود دارد بنده نمی توانم به عنوان مدیرعامل فعالیت کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا واعظ آشتیانی هم مدیرعامل استقلال است و هم قائم مقام سازمان تربیت بدنی گفت: به هر حال قانون باید برای همه به طور یکسان اجرا شود و قطعا ایشان نیز در آینده وضعیتش مشخص خواهد شد.

حبیب کاشانی در مورد آینده پرسپولیس و زلاتکو کرانچار گفت: تلاش ما این است که بتوانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم. به همین خاطر با بازیکنان و کادر فنی صحبت کرده ایم و اعتقاد داریم پرسپولیس این توانایی را دارد که قهرمان لیگ شود.

وی ادامه داد: از همه هواداران و بازیکنان می خواهم دست در دست هم دهند و با اتحاد و یکدلی زمینه موفقیت و قهرمانی پرسپولیس را فراهم کنند. تصور بنده این است که مشکل پرسپولیس اقتصادی نیست و عوامل دیگری در کار بوده اند که امیدواریم بزودی برطرف شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باید به کادر فنی نیز زمان داد و شرایط را برای موفقیت آنها فراهم کرد. من با کرانچار و عبدی صحبت کردم و سوء تفاهماتی که بین آنها بود را برطرف کردیم.

کاشانی در مورد بازگشت علی کریمی به پرسپولیس نیز گفت: علی کریمی سرمایه باشگاه پرسپولیس است. متاسفانه در ابتدای فصل کج سلیقگی هایی صورت گرفت که منجر به جدایی کریمی از پرسپولیس شد. اما تیم پرسپولیس به علی کریمی احتیاج دارد. حضور این بازیکن برای هر تیمی نعمت است و سعی می کنیم با رفع مشکلات قانونی و همکاری آقای هدایتی و باشگاه استیل آذین شرایطی را فراهم کنیم که نیم فصل به پرسپولیس اضافه شود.