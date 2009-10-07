جنبش علمی حوزه به صورت اتوماسیون انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس سرشته ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه سوابق دانش پژوهان به شکل جامع به صورت نرم افزاری در می آید، یکی از مزایای نرم افزاری شدن و الکترونیکی شدن سیستم آموزش و تجهیز کلاسها به امکانات جدید آموزشی علاوه بر آشنایی دانش پژوهان با این سیستمها این است که این دانش پژوهان از مراجعه حضوری به این اداره بی نیاز شده اند.

وی در ادامه اهداف معاونت آموزش دفتر تبلیغات از جنبش علمی حوزه را ارتقاء بخشی علمی طلاب و نخبگان حوزه، ایجاد رشد علمی و توسعه ظرفیت شخصی در قلمرو تحقیقات ژرف نگر و تبلیغات نوآمد اسلامی در فضای علمی حوزه برشمرد و گفت: کلیه سرفصلهای دوره های آموزشی جنبش هرسا ل به روز می شود و هزینه های زیادی در این جهت پرداخت می شود تا از جامعه علمی کشور عقب نباشیم.

وی همچنین با اشاره به این نکته که بسیاری از سرفصل های دوره ها نسبت به سایر دانشگاه ها برتری داشته و از غنای علمی قابل توجهی برخوردارند گفت: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان و معاونت آموزش این دفتر افق های دوری را در جهت رساندن طلاب به رشد مطلوب در نظر گرفته اند و امسال نیز همانند گذشته سعی شده تا اساتید قوی تری برای این دوره ها شناسایی شوند. و در این راستا هر ساله سعی می شود با هدف ایجاد حرکت و رشد و پویایی دوره ها اساتید قوی تر و به روز تری شناسایی شده و به کارگیری شوند که این خود یکی از خصوصیتهای منحصر به فرد دوره های علمی جنبش علمی حوزه است.

رئیس اداره آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در ادامه افزود: امسال کلیه مراحل ثبت نام، انتخاب واحد و ... از طریق اینترنت انجام شده و بدین ترتیب مراجعات حضوری دانش پژوهان تا 90 درصد کاهش یافته است و امیدواریم بتوانیم این را به حداقل ممکن برسانیم و این شعار را سرلوحه کار خود در اداره آموزش قرار داده ایم که تا سال بعد کاغذ از میز کار همکاران این مجموعه به طور کلی حذف شود و تمام مراحل و کارها به صورت رایانه ای و اینترنتی انجام شود.

وی با ذکر این نکته که امسال آزمون جنبش کاملا به صورت اتوماسیون برگزار می شود گفت: ثبت نام، صدور کارت، شماره گذاری صندلی ها و حتی تحلیل پاسخ نامه های آزمون ورودی را خود سیستم انجام می دهد.

وی گفت: هر هفته بیش از 350 ساعت درسی در دوره های مختلف جنبش علمی حوزه برای برادران و خواهران برگزار می شود.

سرشته همچنین افزود: با توجه به در نظر گرفتن این تجهیزات و امکانات از دانش پژوهان انتظار می رود با جدیت بیشتری به تحصیل بپردازند و با ارتقاء بعد علمی و به کار گیری یافته های علمی در امر پژوهش در راستای تحول حوزه پیش روند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موفقیت­های بزرگ مجموعه اداره آموزش، بومی سازی نرم افزار آموزش بوده است.

در جلسه ای که در قم برگزار شد توانمندی این نرم افزار اثبات و در این جلسه مقرر شد که از این نرم افزار در دفاتر قم و اصفهان نیز بهره­گیری شود.

ثبت نام جنبش علمی حوزه از 14 مهرماه از آغاز و تا 28 مهرماه ادامه خواهد داشت.