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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

همزمان با روز جهانی کودک/

پارک آموزش ترافیک میزبان کودکان تهران است

پارک آموزش ترافیک میزبان کودکان تهران است

کودکان غرب تهران همزمان با 16 مهرماه روز جهانی کودک با شعار زندگی سالم و ایمن حق ما است در پارک آموزش ترافیک گردهم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله کاظمی با اعلام این خبر افزود: همزمان با روز جهانی کودک جشنواره بزرگ کودک همراه با اجرای برنامه های شاد و آموزشی مسابقات هنری و... در پارک آموزش ترافیک برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کودکان با حضور در پارک آموزش ترافیک خواستار زندگی سالم و ایمن خواهند بود افزود: بدین منظور به همت کمیته جامعه ایمن منطقه 5 همایش تحت عنوان زندگی ایمن برای کودکان با هدف بررسی راهکارهای موثر در ارتقاء ایمنی محیط و زندگی کودکان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش که با حضور اساتید دانشگاه مسئولین آموزش و پرورش و نمایندگان نهادهای خدماتی و کارشناسان سلامت، شورایاران و بیش از 150 نفر از کودکان برگزار خواهد شد به سه مبحث ضرورت زندگی ایمن برای کودکان و کودک آزادی و اقدامات اورژانس برای کودکان در هنگام وقوع حوادث پرداخته خواهد شد.

دبیر کمیته جامعه ایمن ادامه داد: با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه جشنواره خلاقیت، جشنواره شادی، کارگاههای آموزش همراه با برگزاری مسابقات هنری ورزشی در حاشیه همایش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 960549

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