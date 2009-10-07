به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نخستین امضاکنندگان بیانیه " اخلاق جهانی اقتصاد" مری رابینسون رئیس جمهوری سابق ایرلند و عضو سابق کمیسیون حقوق بشر، پروفسور جفری ساش مدیر موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا و اسقف اعظم دسموند توتو از کیپ تاوان برنده جایزه صلح نوبل بودند.

بیانیه " اخلاق جهانی اقتصاد" قرار است به امضای افراد برجسته‌ای در سطح جهان برسد. امضا کنندگان این نامه متعهد می‌شوند تا کلمات و مفاهیم این بیانیه را در تصمیمهای اقتصادی روزانه، اقدامات و رفتارهای عمومی خود قرار دهند.

این بیانیه که براساس بیانیه پارلمان ادیان جهان درسال 1993 برای اخلاق جهانی نوشته شد پنج اصل و ارزش قابل قبول جهانی را مورد تأکید قرار داده است. اصل انسانیت، اصل رویکرد غیرخشونت‌آمیز و احترام به زندگی، اصل عدالت و همبستگی، صداقت و تساهل، عزت دوجانبه و همکاری این اصول یادشده هستند.

در جلسه دیروز سازمان ملل که برگزارکننده آن " معاهده جهانی سازمان ملل"، هیئت اعزامی سوئیس در سازمان ملل، بنیاد اخلاق جهانی و بنیاد نواتریس برای توسعه و ثبات‌پذیری بود، آمارهای گسترده‌ای ارائه شد که بحران کنونی اقتصادی و مالی جهان نشان‌دهنده نیاز به زمینه اخلاقی مشترکی میان تمام بازیگران بازار جهانی شده است.

هانس کونگ در این جلسه گفت: از آغاز این بحران جهانی ندای ایجاد یک چارچوب اخلاقی بازار جهانی مالی و اقتصاد جهانی با صدای بلند از اقصی نقاط جهان به گوش می‌رسد. این بیانیه جهانی درباره اخلاقی جهانی اقتصاد به تمام فعالات عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مسئولیتهای فردی آنها را برای انسانی کردن کاربرد اقتصاد جهانی یادآوری می‌کند چرا که جهانی‌شدن نیازمند اخلاق جهانی است.

گرگ کل مدیراجرایی "معاهده جهانی سازمان ملل" گفت: ظرفیت هرسازمانی برای پیروی از ارزشهای جهانی در نهایی به تمایل افراد برای پذیرش اخلاق فردی دارد که تصمیم‌گیری های آنها در تمام عرصه های زندگی هدایت کند.

وی افزود: اخلاق جهانی اقتصاد که از سوی دکتر کونگ ارائه شده پیوند مهمی را میان مسئولیت‌پذیری فردی و سازمانی برقرار می‌کند.

کلاس لژنژیر مدیر عامل بنیاد نواتریس هم گفت: هیچ شرکتی به عنوان یک مؤسسه حقوقی بیانیه " اخلاق جهانی اقتصاد" کار نمی‎‌کند بلکه همواره از طریق افراد متفاوتی در سطوح مختلف و سلسله مراتب متفاوت فعالیت می کند. از این رو نظامهای اجتماعی چون شرکتهای یا می‌توانند اخلاقی باشند و یا غیر اخلاقی. اخلاق یا فقدان وجود آن توسط مردم و ارزشهای آنها وارد یک نظام اجتماعی می شود.

پرفسور جوزف ویلند از مؤسسه کونستانز برای مدیریت ارزشها و ارتباطات بین‌فرهنگی گفت: این بیانیه قصد دارد گفتگویی چندجانبه با فعالان عرصه های تجاری داشته باشد و در نتیجه به تمام گروههای ذینفع اقتصادی چون مالکان، سرمایه‌گذاران، اعتبارگذاران، کارفرمایان، اتحادیه‌ها، مصرف‌کنندگان، سازمانهای غیر دولتی اشاره می‌کند. چالش دشوار جهانی شدن معضل مشترک تمام فعالان عرصه تجارت و اقتصاد است.