خاموشی برنامه ریزی نشده باید به سرعت کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حجت در بازدید از مرکز دیسپاچینگ این شرکت گفت: صنعت برق صنعت پیشرویی است و روز به روز باید پیشرفت کند، این پیشرفت باید در بخش کنترل و عدم اعمال خاموشی با سرعت بیشتری صورت گیرد، بنابراین باید به گونه ای کار کرد که با بروز حوادث طبیعی، حداقل خاموشی برای مشترکان پیش آید.



مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: سیستم‌ها باید به گونه ای طراحی شود که در کمترین زمان ممکن، مشکل پیش آمده را برطرف کرد. از این رو، می توان گفت که شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران از نظر کنترل شبکه، آگاهی مسولان از خاموشی های به وجود آمده و راهکارهایی که بتوانند خاموشی ها پیش آمده را در کمترین زمان ممکن رفع کنند، بسیار پیشرفته و در برخی موارد با توجه به آنچه ما از پیشرفت های دنیا می دانیم کم نظیر و بی نظیر است.



وی با اشاره به حوادثی که باعث ایجاد خاموشی های ناخواسته در شبکه می شود، خاطرنشان کرد: اولین وظیفه شرکت های توزیع برق، رفع خاموشی ها است. اگرچه رخ دادن حوادث غیرمترقبه در کشور پهناوری مانند ایران و محدوده شرکت توزیع برق نواحی استان تهران که دارای پراکندگی بسیاری از نظر جغرافیایی است امری طبیعی است و متداول است.



حجت با تاکید دوباره بر وجود سامانه ای قوی برای برقراری هر چه سریعتر برق قطع شده مشترکان اظهار داشت: این سامانه در دنیا کم نظیر است و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن، میدان را از حوادث رخ داده در شبکه توزیع برق و پس از اصلاح شبکه و رفع آن؛ آگاه نماید. از سوی دیگر، این امر سرعت دهی و نظم به سرویس دهی به مشترکان که دچار خاموشی می شوند را در پی دارد.

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