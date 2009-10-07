ستاد صیانت از حقوق شهروندی در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه نیروی انتظامی در مشهد افزود: مردم محوری و توجه به مردم، برقراری تعامل دو سویه با علما و دانشگاهیان، نگاه علمی و منطقی به مسائل با رویکرد علمی و منطقی و تقویت و مکانیزه کردن پاسگاههای مرزی به منظور برخورد قاطع با متجاوزین و قاچاق چیان ویژگیهای پلیس خراسان رضوی است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور گفت: موقعیت فعلی کشور در منطقه به گونه ای است که با وجود اینکه در کشورهای همسایه شاهد نابسامانی و شکل گیری مشکلات مختلف اعم از سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هستیم یک آرامش منطقی در سایه نظارت نیروی پلیس حاکم است.

وی ادامه داد: در این کشورها نظام سلطه مشکلات فراوانی را بوجود آورده است و خصوصا دشمن سعی دارد با راه اندازی جنگ نرم و ایجاد توطئه کشور را به انحراف بکشاند.

رشید به اقدامات فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره داشت و تصریح کرد: در استان خراسان رضوی مدیریت مناسب و مدبرانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مباحث مهمی است که جلوه و بازتاب بسیاری دارد و نیروی انتظامی با جدیت آنها را دنبال می کند.

وی نمایشگاه پلیس را بخشی از اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی دانست و افزود: نمایشگاه پلیس فرصتی مناسب برای ایجاد مشارکت های مردمی با نیروی انتظامی است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای 30 ساله انقلاب افزود: با گذشت زمان شاهد پیشرفت های وسیع بوده ایم که در این میان نیروی انتظامی سهم بسزایی داشته است در حال حاضر نیروی انتظامی توانسته است جایگاه خود را در بین مردم و جامعه پیدا کند.