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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تجمع داوطلبان فریب خورده دربرابر پیام نور/ غیرمجازها دردسر ساز شدند

تجمع داوطلبان فریب خورده دربرابر پیام نور/ غیرمجازها دردسر ساز شدند

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: جمعی از داوطلبان پذیرفته نشده فراگیر دانشگاه پیام نور در اعتراض به آنچه که خلف وعده این دانشگاه می نامند در برابر ساختمان اصلی دانشگاه تجمع کرده اند در حالی که این داوطلبان فریب موسسات غیر مجاز را خورده اند.

محمد رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این تجمع اعتراض آمیز گفت: معترضین در حدود 20 نفر هستند که از ظهر امروز چهارشنبه در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور جمع شده اند و اعتراض می کنند.

وی با بیان اینکه این داوطلبان در دوره های فراگیری که از سوی دانشگاه بارها غیرمجاز خوانده شده اند ثبت نام کرده بودند، افزود: اشتباهی که این معترضین مرتکب شده اند این است که تصور می کنند دانشگاه پیام نور از آنها ثبت نام به عمل آورده و کلاس تشکیل داده و به نوعی تضمین کرده است که به طور حتم تمامی این داوطلبان پذیرفته خواهند شد.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: متاسفانه این سوء تفاهم به دلیل وجود و فعالیت غیر قانونی موسساتی است که خود را وابسته به دانشگاه معرفی کرده و به طور غیر قانونی فعالیت می کنند.

وی افزود: متاسفانه علی رغم تمامی هشدارها و اطلاعیه های دانشگاه پیام نور در رابطه با این موسسات غیر مجاز هنوز هم داوطلبان فریب آنها را خورده و پول و وقت خود را بیهوده تلف می کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: کلیه مراحل امتحان پیام نور اعم از طرح سئوالات و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و راه قانونی اعتراض به نتیجه اعلام شده نیز از طریق مکاتبه یا پست الکترونیک با این وزارتخانه امکانپذیر است.

کد مطلب 960568

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