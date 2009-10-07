تجمع داوطلبان فریب خورده دربرابر پیام نور/ غیرمجازها دردسر ساز شدند

محمد رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این تجمع اعتراض آمیز گفت: معترضین در حدود 20 نفر هستند که از ظهر امروز چهارشنبه در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور جمع شده اند و اعتراض می کنند.

وی با بیان اینکه این داوطلبان در دوره های فراگیری که از سوی دانشگاه بارها غیرمجاز خوانده شده اند ثبت نام کرده بودند، افزود: اشتباهی که این معترضین مرتکب شده اند این است که تصور می کنند دانشگاه پیام نور از آنها ثبت نام به عمل آورده و کلاس تشکیل داده و به نوعی تضمین کرده است که به طور حتم تمامی این داوطلبان پذیرفته خواهند شد.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: متاسفانه این سوء تفاهم به دلیل وجود و فعالیت غیر قانونی موسساتی است که خود را وابسته به دانشگاه معرفی کرده و به طور غیر قانونی فعالیت می کنند.

وی افزود: متاسفانه علی رغم تمامی هشدارها و اطلاعیه های دانشگاه پیام نور در رابطه با این موسسات غیر مجاز هنوز هم داوطلبان فریب آنها را خورده و پول و وقت خود را بیهوده تلف می کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: کلیه مراحل امتحان پیام نور اعم از طرح سئوالات و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و راه قانونی اعتراض به نتیجه اعلام شده نیز از طریق مکاتبه یا پست الکترونیک با این وزارتخانه امکانپذیر است.