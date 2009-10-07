اعطای تندیس"ابن سینا" به مستندهای پزشکی/ طراحی جشنواره مستند علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی با بیان این مطلب افزود: پژوهشگاه ابن سینا برای هویتمند کردن تلاشهای خود برای فرهنگسازی در این زمینه و تشویق هنرمندان و مستندسازان به پرداختن هر چه بیشتر به علم و تکنولوژی، افزون بر جوایز نقدی، تندیس "ابن سینا" را به برگزیدگان بخش مستندهای علمی - پزشکی اهداء خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این پژوهشگاه بر آن است تا ضمن تداوم همکاری با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با بهره گیری از متخصصان هر دو حوزه در سالهای آینده افق فعالیتهای خود را گسترش دهد و جشنواره ای مستقل با عنوان "ابن سینا" برای نمایش مستندهای علمی تولید شده در ایران و جهان برگزار کند.
دکتر آخوندی گفت: برای آشنا کردن جامعه با یافته های نوین علم و امکاناتی که دستاوردهای نوین علمی برای بهتر زیستن در اختیار انسانها قرار می دهد لازم است که این یافته ها به نحوی ساده و عینی به آنها ارائه و آموزش داده شود.
وی با اشاره به همکاری پژوهشگاه ابن سینا با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اظهار داشت: حاصل این همکاری تولید پنج فیلم مستند با موضوعات سقط جنین، اهدای گامت و جنین، رحم جایگزین، بیمه و ناباروری، زندگی یک زوج نابارور است و پیش تولید مستندی دیگر نیز با موضوع حفظ باروری آغاز شده است.
رئیس پژوهشگاه ابن سینا گفت: پژوهشگاه در گام بعدی با مشارکت مرکز گسترش در سومین دوره جشنواره سینمای مستند، سینما حقیقت، بخش مستندهای علمی - پزشکی را با موضوع "تکنولوژی و آغاز حیات" برگزار می کند.
تندیس ابن سینا شمایلی از ابن سینا پزشک و دانشمند بلند آوازه ایرانی است که بیانگر رویکردها و اهداف پژوهشگاه ابن سینا در ارتقای بینش و آگاهی عموم در کنار تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت و سلامت در جامعه است.
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