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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۰

نخست وزیر بحرین:

سیاست ایران هراسی برای بحرین کارساز نخواهد بود

سیاست ایران هراسی برای بحرین کارساز نخواهد بود

نخست وزیر بحرین هرگونه پیشرفت و دستاورد در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان پیشرفت و دستاورد منطقه بشمار آورد و تاکید کرد که سیاست ایران هراسی برای بحرین کارساز نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین با شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین دیدار و طی آن آخرین تحولات در روابط دوجانبه و برخی مسائل منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و گفتگو قرار داد.

در این دیدار که با حضور شیخ محمد بن مبارک آل خلیفه معاون نخست وزیر و همچنین وزیر دیوان نخست وزیری انجام شد نخست وزیر بحرین با ابلاغ صمیمانه ترین درودها به مقامات عالیه کشور، از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ روش خردمندانه گفتگو و اعتماد سازی در موضوع صلح آمیز هسته ای قدردانی نموده و هرگونه پیشرفت و دستاورد در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان پیشرفت و دستاورد منطقه بشمار آورد.

وی افزود: امنیت و ثبات ایران به مثابه امنیت و ثبات کل کشورهای منطقه بشمار می رود ما امنیت ایران را امنیت و ثبات خود و امنیت منطقه را امنیت و ثبات ایران می دانیم.

نخست وزیر بحرین افزود: ما ایران را تهدیدی برای منطقه نمی دانیم و صبر و بردباری و متانت جمهوری اسلامی ایران در موضوع صلح آمیز هسته ای و گفتگوی منطقی را می ستاییم چرا که منطقه نیازمند صلح و ثبات و امنیت پایدار است.

وی تاکید کرد: روابط ما و منطقه با جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام متقابل، صلح و امنیت و ثبات برای همه استوار است و همکاری های منطقه ای و جهانی لازمه تحقق صلح و ثبات می باشد.

نخست وزیر بحرین گفت: این حق منطقه است که از هرگونه پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف بهره مند گردد. ما استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را حق جمهوری اسلامی ایران و منطقه می دانیم.

وی تاکید کرد: روابط فیمابین جمهوری اسلامی ایران و بحرین همواره خوب و ممتاز بوده و ما در جهت حفظ آن تلاش خواهیم کرد. سیاست ایران هراسی برای ما کارساز نخواهد بود.

شیخ خلیفه بر ضرورت توسعه همکاری های بین ایران و بحرین و کشورهای منطقه تاکید نمود و تداوم مبادله سفرهای بین مسئولان دو کشور را بهترین راهکار جهت اعتماد سازی و رفع نگرانی ها برشمرد.

نخست وزیر بحرین تاکید کرد: تجربه گذشته بین کشورها و منطقه نشان می دهد که کشورها در جهت حمایت از خود و یکدیگر باید تلاش و همکاری نمایند.

شیخ خلیفه گفت: توسعه و تحکیم روابط بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و ما همواره بر آن تاکید نموده ایم.

 

کد مطلب 960584

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