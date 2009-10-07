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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

نویدی خواستار شد:

فضای نقادی و نظریه پرداری در دانشگاه ها نهادینه شود

فضای نقادی و نظریه پرداری در دانشگاه ها نهادینه شود

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره خواستار نهادینه سازی فضای نقادی و نظریه پردازی برای پویایی دانشگاه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، دکتر محمد علی نویدی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی راهکارهای بسط و گسترش نظریه پردازی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران با تاکید بر نقش علم در توسعه کشور گفت: اقتدار علمی زمینه ساز اقتدار همه جانبه کشور است.

سرپرست دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با اشاره به پشتوانه غنی علمی و فرهنگی و تمدن چندین هزار ساله ایران اظهار داشت: اگر تمام خواست و نظر مسئولان برای پیشرفت و توسعه کشور بر رشد علمی مبتنی است به خاطر همین پشتوانه درخشان است.

نویدی همچنین نظریه پردازی، مناظره، نوآوری و نقادی را یکی از راههای تولید علم برشمرد و خاطر نشان کرد: این روشها بستری برای تولید علم است که با تفکر و پرسشگری تحقق خواهد یافت.

وی در ادامه توجه جدی به نهادینه سازی این جریان در دانشگاهها را لازمه تقویت بنیان علمی کشور برشمرد و تصریح کرد: دبیرخانه زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی تمام تلاش خود را برای همکاری جدی و مستمر با دانشگاهها و مراکز علمی کشور آغاز کرده و نسبت به نتایج متداوم این همکاری در آینده بسیار امیدوار است.

سرپرست دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی،نقد و مناظره به معرفی فعالیت های این مرکز، تبیین ضرورت و اهداف کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و فواید آن، نحوه مشارکت دانشگاهیان در گسترش کمی و کیفی کرسیها و ضوابط و فرایند برگزاری کرسیها پرداخت.

قاسم علیزاده افروزی، رئیس دانشگاه مازندران نیز در سخنانی با ابراز خرسندی از وجود چنین فرصتی برای دانشگاهیان گفت: دانشگاه مازندران همواره از همکاریهای علمی بین سازمانی استقبال می نماید.

وی ابراز امیدواری کرد با پتانسیل مناسب اعضای هیئت علمی و بستر فراهم شده در زمینه تقویت تولید علم گامهای موثری در راستای تحقق دستیابی به افق توسعه 1404 برداشته شود.

کد مطلب 960586

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