اغلب نوجوانان بزهکار از خانواده های طلاق هستند

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین عامل بزهکاری کودکان و نوجوانان را وجود خانواده های آشفته عنوان کرد و افزود : اغلب نوجوانان بزهکاری که در کالنون اصلاح و تربیت بسر می برند دارای خانواده های آشفته هستند .

به گفته کارشناسان کانون اصلاح و تربیت از بین نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت 45 درصد دارای خانواده های نابسامان، 28 درصد دارای تجربه سوء رفتار در خانواده، 25 درصد دارای خانواده های درگیر با جرائم و 23 درصد دارای خانواده های با سابقه زندان هستند.

هم اکنون حدود 300 نوجوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند که سرقت، ضرب و شتم و مواد مخدر جزو بیشترین جرایم آنان محسوب می شود.

محسنی وجود معضلات اجتماعی و بی توجهی مسئولان به رفع مشکلات اساسی نوجوانان را از عوامل بروز اعمال خلاف در این قشر عنوان کرد و افزود : مشکلات اقتصادی و بی توجهی خانواده ها به خواسته های نوجوانان در پرونده اغلب نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون مشاهده می شود.

به گفته وی زمانی که نیازهای معقول جوانان در محیط خانواده و از سوی والدین تامین نشود و جامعه و مسئولان توجهی به خواسته ها و تمایلات آنان نکنند زمینه برای بروز رفتارهای ناهنجار در وجود آنان شکل می گیرد.