آنفلوانزای نوع A در جهان چهار هزار قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: در منطقه مدیترانه شرقی شامل 22 کشور و 550 میلیون نفر جمعیت، تاکنون 12 هزار و 861 نفر به این بیماری مبتلا و 80 نفر نیز فوت شده ‌اند.

در میان کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، کشور عربستان با 4 هزار و 119 مورد ابتلا و 28 مورد مرگ بیشترین موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A را داشته است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آخرین گزارشهای رسیده از مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت طی هفته گذشته با ابتلای 54 مورد جدید این بیماری، شمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 476 نفر رسیده است.

همچنین علاوه بر 6 مورد فوت اعلام شده در هفته ‌های گذشته، یک مورد فوت دیگر نیز مربوط به کودکی 8 ساله گزارش شده که در مجموع شمار فوت ‌شدگان این بیماری در کشور به 7 مورد رسیده است.

وزارت بهداشت از هموطنان خواسته است که با رعایت نکات بهداشتی و به ویژه شستن مرتب دستها با آب و صابون و رعایت فاصله با مبتلایان، از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، مبتلایان به بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای تنفسی به ویژه آسم، مبتلایان به بیماری دیابت، سرطان، افراد دارای نقص ایمنی، زنان باردار، کودکان زیر 5 سال و همچنین افراد بالای 65 سال، گروههای پرخطر در برابر بیماری آنفلوانزا نوع A محسوب می ‌شوند که ضرورت دارد توصیه‌ های پیشگیرانه و بهداشتی را جدی ‌تر بگیرند.