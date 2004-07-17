آمريكا بركالاهاي چيني تعرفه هاي گمركي وضع كرد

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روزنامه "چاينا ديلي" تحليلگران بر اين عقيده اند كه تصميم آمريكا براي كاهش واردات از چين رفتاري تبعيض آميزعليه صادركنندگان آن كشور است.

آمريكا مدعي است برخي محصولات چين زير قيمت بازارهاي آمريكا هستند.

كارشناسان ، چين را يكي از بزرگترين صادر كننده كالاها مي دانند كه در آينده بازارهاي جهاني را بدست خواهد گرفت.

در چند سال گذشته صادرات كالاهاي ارزان از اين كشور به اروپا ، آمريكا و حتي آسيا بازار رقابت جهاني را دستخوش تغييرات كرده و بسياري از كشورهاي غربي بويژه آمريكا براي حمايت از صنايع داخلي دست به اعمال تعرفه هاي گمركي عليه صادرات كالاهاي چيني كرده اند.