مرکز پیشرفته تصویربرداری بیمارستان ولیعصر(عج) اراک بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفت: در این مرکز دستگاه‌های جدید سی تی‌اسکن مولتی اسلایس، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی داپلر و سونوگرافی نصب و راه‌اندازی شده است.

علی‌رضا محمدی با اشاره به اینکه نخستین دستگاه سی‌تی‌اسکن در سال 71 در بیمارستان و دومین دستگاه از نوع اسپیرال در سال 79 راه اندازی شده است، اظهار داشت: این دستگاه سومین دستگاه با فناوری جدید است که در بیمارستان ولیعصر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای ارتقا سطح سلامت جامعه باید دو شاخه اصلی تشخیص و درمان با هم تلفیق شود، اظهار داشت: استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته در علوم پزشکی در درمان بیماران جایگاه بسزایی دارد.

محمدی از راه اندازی سی سی یو جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همچنین چهار تخت ویژه ایزوله تنفسی برای بیماران احتمالی آنفولانزای خوکی در بیمارستان ولیعصر در نظر گرفته شده است.

استاندار مرکزی نیز گفت: در حال حاضر استان مرکزی در جایگاه 16 به لحاظ بهداشت و درمان قرار دارد و در آینده نزدیک این جایگاه باید افزایش یابد.

علی‌اکبر شعبانی‌فرد با اشاره به اینکه تعداد تختها، کادر علمی و تخصصی بهداشت و درمان در حال افزایش است، افزود: راه‌اندازی بیمارستان امیرالمومنین، ساخت درمانگاه‌های جدید، احداث اتاق CCU، مجهز کردن‌ اورژانس به تجهیزات خودرویی از جمله اقدامات موثر در راستای ارتقا سطح بهداشت و درمان استان بوده است.