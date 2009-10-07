مناسبات ایران و آمریکا متاثر از عملی شدن وعده تغییر اوباماست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر دیروز سه شنبه در دیدار با سفیر جدید سوئیس در ایران روابط دو کشور را در میان کشورهای اروپایی خوب توصیف کرد و با اشاره به میزبانی موفق سوئیس در مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 1+5 گفت: انتظار جمهوری اسلامی ایران از کشورهای غربی به خصوص 1+5 این است که نسبت به مذاکراتی که آغاز شده برخوردی مثبت و سازنده انجام دهند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تصریح مجدد بر این که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود، گفت: اگر در مذاکرات پیش رو فضای دوستانه‌ای حاکم باشد، ابهامات ادعایی برخی کشورها نیز برطرف خواهد شد.



وی در ادامه خطاب به سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا، یکی از عوامل پیروزی آقای اوباما در انتخابات این کشور را شعار (تغییر) وی خواند و با اشاره به خوشبینی ابتدایی کشورهای مختلف نسبت به انتخاب ایشان تصریح کرد: شعار تغییر آقای اوباما پس از پیروزی ایشان به تدریج رنگ باخت و در عمل و به صورت واقعی تغییر قابل توجهی در رفتار آمریکا صورت نگرفت.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت رئیس جمهور آمریکا در حل مشکلات داخلی و تغییر چهره بین‌المللی این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران تغییرات موردنظر خود را به دولت آمریکا منتقل کرده است و اگر وعده‌های تغییر آقای اوباما به صورت واقعی عملی گردد، می‌تواند تاثیر جدی بر مناسبات دو کشور بگذارد.

در این دیدار خانم "لیویالوی آگوستی" سفیر سوئیس در تهران نیز روابط دو کشور را پایدار و خوب توصیف کرد و با اشاره به علائق مشترک دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، انرژی، هسته‌ای و حقوق بشر گفت: توافقنامه‌های اخیر ایران و سوئیس در زمینه انرژی می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای گسترش همکاری‌ها در سایر زمینه‌های مورد علاقه دو کشور باشد.

خانم آگوستی با اشاره به میزبانی موفق کشورش در مذاکرات اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 1+5 گفت: امیدوار و خوشین هستیم که مذاکرات شروع شده باعث همکاری‌های سازنده و مثبت برای حل مسائل از راه‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز باشد.

سفیر سوئیس در تهران با اشاره به تجربه این کشور درمیانجی‌گری میان برخی کشورها در ایجاد و گسترش روابط دو جانبه، ابراز امیدواری کرد تا سوئیس بتواند نقش سازنده و مفیدی در برطرف کردن موانع میان روابط ایران و آمریکا و نیز افزایش اعتماد میان این دو کشور از طریق ایجاد ساختارهای عملی و اجرایی عهده‌دار شود.

