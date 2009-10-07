فضای اقتصادی کشور باید شفاف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در بیست وهشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت: واقعیت این است که برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید بخش خصوصی سازمان دهی شود و اگر می‌خواهیم اقتصاد به اهداف مقرر برسد و اصل 44 تحقق واقعی پیدا کند باید هرچه زودتر این ساماندهی صورت گیرد.

وی افزود: در دوره‌هایی از اقتصاد که شاهد شکوفایی بوده‌ایم اصناف و بازار ارتباط افقی و عمودی قابل ملاحظه‌ای با بدنه اقتصادی کشور داشته‌اند.

نهاوندیان با پیش کشیدن بحثی تاریخی گفت: در دو قرن گذشته، آن چه باعث انحطاط اقتصادی درکشور شده و آن چه بر ما گذشته ، قابل مطالعه است. انحطاط اقتصادی کشور ما از زمان افغانها به سبب گرسنگی و مرگ حاصل شد که در آن زمان سرمایه تکنولوژیک ایران به نسل بعد منتقل نشد.

رئیس اتاق ایران گفت: نظام خودجوش و خوداتکا در زمان شاه عباس ازهم پاشید و از هم پاشیدگی که در بازار اصفهان رخ داد مقدمه انحطاط اقتصادی شد که حتی این مسئله در مشکلات سیاسی و نظامی نیز ریشه دواند که این تجربیات گذشته در اقتصاد امروز ما قابل تامل است.

وی افزود: اگر در اقتصادی تخصص‌ها مبنای تصمیم‌گیری نشود و هر صنفی اجازه ساماندهی درونی پیدا نکند ریشه اصلی عقب‌افتادگی و انحطاط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد و این درس بزرگی است که باید آموخته شود.

نهاوندیان گفت: وقتی تجارت در ایران مورد هجمه دولت قرار گرفت پای خارجی‌ها در تجارت باز شد و جای تامل بسیار دارد.

رئیس اتاق ایران دربخش دیگری از اظهاراتش گفت: در جایی مرحوم مدرس به احمدشاه می‌گوید از زمانی که صادرات ما افت کرده و واردات خارجی اضافه شده است ریشه صناعت و فلاحت دچار مشکل شده و این اتفاق به سبب دخالت‌های دولت در اقتصاد روی داده است.

وی افزود: در 80 سال گذشته دولت به واسطه پول نفت، پول دار شده و ایجاد سازمان‌های دولتی رو به افزایش پیدا کرده است و شاکله اقتصاد ما از مجموعه‌های مدیریت اقتصادی پر شده و الان تصمیم گرفته‌ایم که این را عوض کنیم و این عوض نمی‌شود مگر این که سازمان بخش خصوصی در ارتباطات افقی و عمودی ایجاد شود.

رئیس اتاق ایران گفت با صرف واگذاری یک سازمان که شاکله دولت سالار دارد نمی‌توان اقتصاد را خصوصی کرد و این اشتباه بزرگی است که مرتکب شده‌ایم چرا که این سازمان، جزئی از مجموعه‌ای است که هدف خاصی را دنبال می‌کند.

نهاوندیان دربخش دیگری از سخنانش گفت: اقتصاد بخش خصوصی محور شاکله دیگری می‌طلبد که شاکله جدید در جایی باید توسط فعالان بخش خصوصی معماری شود و نباید به واگذاری‌ها دل بست.

وی افزود" در اقتصاد دولتی پررنگی و کم‌رنگی بخش‌های مختلف بر اساس میزان دسترسی به پول نفت شکل گرفته است و اگر اقتصاد ما خودش رشد می‌کرد می‌‌توانست در جریان عینیت اقتصاد خودنمایی کند نه اینکه با تزریق پول نفت خود را سرپا نگه دارد.

وی افزود: لازمه ساماندهی اقتصاد ایران در بخش خصوصی آن است که قوه متفکره‌ای پیدا شود تا با نگاه خصوصی‌محور این شاکله جدید را طراحی کند و این در حالی است که در حال حاضر این امکان کوتاه‌است.

محمد نهاوندیان پس ازآن به مسائل داخلی اتاق بازرگانی اشاره کرد وگفت: یادمان باشد که کل سرمایه وقتی و زمانی اتاق ایران در طول 4 سال گذشته مجموعا 100 ساعت هم نمی‌شود که با این سرمایه وقتی نمی‌توان به اهداف تعیین شده رسید.

وی افزود: اتاقی که کل بودجه آن 15 تا 20 میلیارد تومان باشد، همین است. نهاوندیان گفت: اصل 44 تحقق پیدا نمی‌کند مگر این که ساماندهی و طراحی بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با اشاره به سخنان وزیر بازرگانی در هیئت نمایندگان اتاق ایران که گفته بود اگر بخش خصوصی در تشکل‌سازی فعالیت نکند دولت وارد می‌شود اظهار داشت: آیا اصولا این که دولت تشکل‌ ایجاد کند درست است؟ آیا ما تشکل‌های دولت فرموده می‌خواهیم یا اینکه باید اتاق را تقویت کنیم؟

رئیس اتاق ایران گفت: لازمه توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی آن است که فضای اقتصادی شفاف شود چرا که در فضای غیر شفاف زمینه برای شایعه ایجاد می‌شود و اگر شفافیت لازم انجام نشود یک 10 می‌شود و 10 صد می‌شود.

وی افزود: با شفافیت اقتصاد هیچ شرکت و بنگاهی نمی‌تواند از رانت‌های اطلاعاتی و حمایتی و عدم رقابت کافی و سالم استفاده کند چرا که شاگرد اول شدن در یک مسابقه تک نفره افتخاری ندارد.

وی دربخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه رضایت‌بخشی صد در صدی از عملکرد اتاق ایران در مدت زمان گذشته ندارد اظهار داشت: یکی از اهداف ما در اتاق این بود که سهم بخش خصوصی در این 4ساله دو برابر شود اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ ما در این مدت شاهد سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بزرگ شدن سهم بخش دولت در اقتصاد بوده‌ایم که این روال نگرانی‌های ما را بیشتر می‌کند.

نهاوندیان گفت: بزرگترین وظیفه ما در این برهه از تاریخ ساماندهی بخش خصوصی است و هر کسی هر مسئولیتی که دارد باید به آن عمل کند و پس از مدتی وظایف خود را بررسی کند که آیا توانسته موفق باشد یا خیر؟

رئیس اتاق ایران با اشاره به انتشار اخباری در مورد کناره گیری اش از اتاق ایران گفت: من حقیقتا در مجموعه اتاق و بخش خصوصی افراد فراوانی را می‌شناسم که توانایی بیشتری از من دارند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که بتوانم انجام وظیفه کنم در اتاق می‌مانم اظهار داشت: اتاق مهم‌تر از مسئول اتاق است و واقعا دراین میان اشخاص مهم نیستند بلکه آنچه می‌ماند میزان نهادسازی و خدمتی است که در تاریخ ثبت می‌شود.

وی افزود: امیرکبیر رفت اما نهادسازی و خدمات او برای تاریخ ماند و باید توجه داشته باشیم که کارنامه هر کسی را به خاطر روزمرگی‌هایش نمره نمی‌دهند بلکه به خاطر خدمات و نهادسازی‌هایش نمره می‌دهند.

رئیس اتاق ایران گفت: در این میانه اگر مصالح اتاق را در نظر نگیریم به جای آفرین نفرین نصیب ما می‌شود.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران در این نشست با تبریک موفقیت ایران در مذاکرات ژنو گفت: این موفقیت نه تنها گام بسیار بلند و موثری برای ایران در عرصه سیاسی و بین المللی به شمار می رود بلکه امید می رود تا شاهد اثرات مطلوب ان در حوزه اقتصاد کشور نیز باشیم و بتوانیم درآینده در زمینه های اقتصاد نیز به مذاکرات مطلوب و پرثمر با اعضای گروه موسوم به 1+5 بنشینیم .

وی سپس به اجلاس گروه 20، 1+7 ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ترکیه اشاره کرد و گفت : گروه 20 که متشکل از 20 کشور موثر و مطرح در اقتصاد جهان است آرام آرام به سوی جایگزین شدن گروه1+7 پیش می رود وقصد دارد درعرصه اقتصاد جهانی تصمیم سازی وتصمیم گیری کند . به این ترتیب به نظر می رسد فصل جدیدی در اقتصاد دنیا آغاز شود و امید می رود قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا بتوانند گام های موثر و سازنده ای را برای اقتصاد و رفاه دنیا بردارند.

یحیی ال اسحاق از حضور نداشتن ایران در این گروه اظهار تاسف کرد و گفت: کشورهای زیادی درهمسایگی ما عضو این گروه شده اند اما جای تاسف است که ایران با توجه به پتانسیل بالا و توانمندی های سرشاری که دارد برای عضویت در این گروه پذیرفته نشده است.

وی علت عدم حضور ایران در این اجلاس را نداشتن شاخص ها و شروط لازم برای پذیرش در گروه دانست و گفت: امیدواریم درسایه برنامه ریزی مناسب ودروری از تنش های سیاسی با ارتقاء و توسعه اقتصادی هر چه بیشتر بتوانیم در آینده از کشورهای تاثیر گذار در اقتصاد دنیا شویم و در چنین گروه هایی حضور موثر و فعال داشته باشیم.

رئیس اتاق تهران پس ازآن، به موضوع بحران اقتصادی دنیا اشاره کرد و گفت: با وجود این که کشورهای قدرتمند دنیا، با تکیه برقواعد اقتصاد آزاد،اداره اقتصاد خود را به بخش خصوصی سپرده اند و خود از دخالت در چنین اموری کناره گرفته اند و تنها ناظر بر اجرای قوانین و مقررات هستند، اما شاهد آن بودیم که همین دولتها برای کمک به بخش خصوصی و خروج از بحران، رقم 3500 میلیاد دلار هزینه کرده اند و امریکا به تنهایی 1100 میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کرده است و به نظر می رسد درشرایط کنونی بحران اقتصادی به انتهای خود نزدیک شده است.

آل اسحاق سپس به تاثیرمسائل اقتصادی بین المللی بر اقتصاد ایران اشاره کرد وگفت: سال گذشته وقوع بحران اقتصادی،بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بود واکنون که بحران روبه پایان است،بازهم اقتصاد ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت بنابراین شایسته است که سیاست گذاران،متناسب با این گونه فراز ونشیب ها،سیاست گذاری صحیحی اتخاذ کنند.

وی افزود: البته گزارشها و آمار و ارقام ارائه شده حاکی از آن است که تورم ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است که این گزارش می تواند به تنهایی خبر حوبی باشد اما باید توجه داشت که بخشی از صنایع کشورهم دچار رکود شده اند و دولت باید اعلام کند که کاهش تورم اولویت است یا افزایش تولید واشتغال.

رئیس اتاق تهران گفت: واقعیت این است که دراثر اعمال برخی سیاست های پولی، اقتصاد کشوردچار تشنگی منابع مالی شده وبخش خصوصی امیدواراست هرچه زدوتر این محدودیت برطرف شود.

رئیس اتاق تهران گفت: رئیس کل بانک مرکزی به تازگی پیشنهادی ارائه داده است که اگر اجرایی شود می تواند دراین زمینه موثر واقع شود . بهمنی معتقد است با پرداخت بدهی 9 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و 11هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دولت، بانک مرکزی می تواند سرمایه ای 20 هزار میلیارد تومانی دراختیارداشته باشد که اگر این مبلغ به بانک های کشور وپس ازآن به صنایع تزریق شود، می توان به حل بسیاری از مشکلات بنگاه ها امید وار بود.

یحیی آل اسحاق درپایان گفت: نباید از تاثیر پذیری اقتصاد کشور از مسائل سیاسی واقتصادی بین المللی غافل شویم وفکر کنیم درجزیره ای تنها به سر می بریم.هرگونه اتفاق در حوزه بین الملل،می تواند براقتصاد ایران تاثیر گذارباشد وما امیدواریم مسئولان،درسیاست گذاری های خود به این نکته توجه داشته باشند.